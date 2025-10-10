Concluye la vendimia en el Somontano con más de 15 millones de uva recogidos

La Denominación de Origen Somontano ha terminado la vendimia con 15.536.507 kilos de uva, una cantidad notablemente inferior a lo previsto al inicio de la campaña debido al calor y la ausencia de precipitaciones, eso sí, sigue estando algo por encima de lo recogido el año pasado.

Una vendimia en la que, aunque las fechas globales son las habituales, este año el grueso de la campaña se ha desarrollado en un tiempo récord: más de un 90% de uva ya estaba recogida en las bodegas el 13 de septiembre. Algo que permitió salvar a buena parte de los viticultores y las bodegas de la fuerte granizada que sí dañó algunas parcelas de variedades de maduración tardía no vendimiadas en varios municipios de Somontano.

La campaña se ha desarrollado progresivamente atendiendo el periodo de maduración de cada variedad de uva para recogerla en su momento óptimo. Fue la uva blanca chardonnay la que abrió la vendimia el 11 de agosto y la tinta parraleta la que cerraba esta semana, el 9 de octubre, el calendario de la vendimia 2025. Esa vendimia de cada variedad y parcela en el momento óptimo de maduración sumado al buen estado sanitario de la uva aseguran la calidad de la que hacen gala los vinos Somontano y cuyos blancos, rosados y tintos jóvenes saldrán al mercado próximamente.