Todo preparado en Somontano para la celebración del Día de la Denominación de Origen

Todos los segundos sábados del mes de mayo se celebra el Día del Vino con Denominación de Origen y desde hace unos años, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas organiza un brindis colectivo, a la misma hora, las 13:30, por parte de más de 30 denominaciones de diferentes comunidades autónomas. Este año será el 9 de mayo y la responsable de comunicación de la D.O. Somontano, Eli Río, explica que es una jornada muy especial que este año va a girar en torno al enoturismo ya que “es un factor complementario de todas las denominaciones y que todavía nos vincula más a los amantes del buen vino a cada una de nuestras denominaciones”.

La D.O. Somontano lo va a celebrar de una forma muy especial porque, como explica Eli Rio, se va a enmarcar en la primera jornada de “Somontano en Ruta” en l aplaza López Allué de Huesca con actividades entre las 12:00 y las 17:00, con la parada a las 13:30 para brindar todos juntos y hacerse la foto de familia. Una jornada festiva en la que la D.O. Somontano pone de manifiesto que es la única denominación de vino en toda la provincia, lo que hace que “nos sintamos patrimonio y orgullo”.

Un mes de mayo repleto de acciones

El 9 de mayo está señalizado, pero también el 3 de mayo, Día de la Madre, por lo que desde la D.O. Somontano se hace propuestas para regalar como una botella de vino con un packaging especial como el que ha hecho el Río y la Luna o el Perfume de Gewürztraminer que hicieron desde Viñas del Vero. O experiencias como el Bus del Vino Somontano que regresa el 23 de mayo con la ruta “Raices”.

O ¿porqué no probar alguno de los nuevos vinos que ofrecen las bodegas? Una de las novedades viene de la mano de la Bodega Mipanas con el vino “Dos Barricas”, un vino tinto y “Dos Chardonnays” de Bodegas Sers. Se trata de un vino blanco elaborado con dos chardonnays diferentes, de dos parcelas con dos elaboraciones diferentes.

Vinos de calidad que continúan atesorando premios como los tres Bacchus de Oro que ha recibido el vino Blecua 2020, el Viñas de Vero Clarión 2023 y el Secastilla 2021, todos de Viñas del Vero.