Hostelería por el Clima consolida a Zaragoza en materia de sostenibilidad

En el año 2016 entró en vigor el Acuerdo de París que se firmó con el objetivo de limitar el calentamiento global. Ante esta emergencia climática y con el ánimo de movilizar al sector hostelero, un año después, surgió Hostelería Por el Clima. Un proyecto enmarcado en #PorElClima desarrollado por ECODES con la colaboración de Coca-Cola y el apoyo de Hostelería de España. Desde entonces, son más de 20.000 establecimientos adheridos y más de 350.000 acciones realizadas por el clima.

Precisamente para poner sobre la mesa todo lo que este programa está generando, se ha celebrado el encuentro “Vuelta a los territorios: Zaragoza”. Juan Ortiz, director general de ECODES, ha explicado que “desde el comienzo se intentó lanzar un mensaje de la importancia de la sostenibilidad y, especialmente, que nos afecta a todos y eso nos obliga a que todos, en la capacidad de nuestras posibilidades, intervengamos, las personas, las administraciones y, como no, también las empresas que tienen un papel destacado".

Zaragoza fue el primer territorio en sumarse a esta iniciativa, el primer distintivo #PorElClima se colocó en Zaragoza, en el restaurante Aura y también se han realizado acciones como El Tubo #PorelClima. Gabriel Herrera, jefe de la zona Área Norte de Coca-Cola, ha recordado que fue en 2019 cuando se comenzó este programa y ya se han adherido 374 establecimientos hosteleros. “Una ciudad con una hostelería tan atomizada ha sido capaz de poder remar en la misma dirección gracias a entidades como ECODES o gracias a la administración que también nos ayuda, junto con Coca-Cola, a poder impulsar este plan que ayuda a acercar la sostenibilidad a la hostelería que tan importante es en una ciudad como Zaragoza”, ha añadido Herrera.

Respecto a las medidas puestas en marcha, Juan Ortiz destaca tres muy importantes:

saber realmente cuál es la huella de carbono que se genera dentro de la actividad económica que produce un restaurante o un bar.

que se genera dentro de la actividad económica que produce un restaurante o un bar. identificar qué tipo de medidas ayudan a reducir esa huella de carbono que además tiene un impacto directo sobre la reducción de costes. El 60% del coste que tiene un establecimiento tiene que ver con los consumos energéticos.

ayudan a reducir esa huella de carbono que además tiene un impacto directo sobre la reducción de costes. El 60% del coste que tiene un establecimiento tiene que ver con los consumos energéticos. contagiar, contar, compartir las cosas que funcionan “porque cuando algo funciona, lo que necesitamos es contarlo a los demás, compartirlo y si te lo dice un compañero que está demostrando con sus resultados que eso funciona, es la clave”.

Un proyecto con futuro

Y con ese objetivo, como ha indicado Ane Epalza, gerente de Comunicación del Área Norte de Coca-Cola, surgieron estas “Vueltas a los Territorios”, “nos parecía importante volver a pasar por esos lugares para ver exactamente qué es lo que se ha hecho. Muchos establecimientos de hostelería llevan toda la vida realizando acciones que ahora llamamos acciones climáticas, pero al principio desconocían que lo eran”.

Precisamente Gabriel Herrera ha asegurado que “es muy importante, además de las acciones, dar a entender a nuestros clientes que no sólo somos proveedores, que podemos ayudar a la hostelería a ser algo más y acompañarle a poder descarbonizarse, a poder aplicar estas medidas”, a lo que ha añadido que “Hostelería por el Clima nos ayuda a tener este tipo de conversaciones, nos empodera en el punto de venta, a que los clientes entiendan que esto es importante, porque la sostenibilidad no está reñida con la competitividad y este es el gran mensaje”.