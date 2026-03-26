Los vinos del Somontano, protagonistas en Semana Santa

Aragón está repleta de traiciones relacionadas con la Semana Santa, desde la Ruta del Tambor y el Bombo en el Bajo Aragón hasta la Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Peor la propuesta que les hacemos es detenernos en la localidad oscense de Barbastro donde su Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La Procesión del Santo Encuentro del Miércoles Santo y la Procesión General del Santo Entierro del Viernes Santo, que termina con una oración colectiva, son los actos más significativos.

En el calendario de actividades organizadas por la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Barbastro, este año destaca la invitación que han realizado a representantes del Consejo Regulador, bodegas y viticultores para participar en la celebración del Lunes Santo, tal y como ha destacado su responsable de comunicación, Eli Rio.

Y si han optado por vivir la Semana Santa en Barbastro, son muchas las actividades que pueden realizar para conocer la oferta vitivinícola de la zona. Entre las propuestas que realiza Eli del Rio está la actividad “Tiempo Líquido” de Bodegas Pirineos que se desarrollará el 3 de abril y supone un viaje por las diferentes edades del vino, desde los más jóvenes a los que siguen guardando historias en la bodega. Una cata de vinos exclusivos para esta actividad con visita por las diferentes zonas de la bodega.

Prácticamente todas las bodegas de la D.O. Somontano también organizan actividades en estas fechas. Desde Bodegas Enate, Laus ha organizado “una visita que da protagonismo a los aromas del Somontano o disfrute de sus vinos en gastronomía en su Wine Bar”, como indica Eli Rio. Y ya pensando en después de la Semana Santa, para el 19 de abril, regresa una nueva salida del bus del Vino Somontano que se puede consultar en la web www.rutaldelvinosomontano.com, mientras que para mayo se está organizando la actividad “Somontano en Ruta” que comenzará en Huesca capital o la segunda edición de “Grillo on Tour” que están preparando desde El Grillo y la Luna.