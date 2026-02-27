¿Sabes qué regalar a un padre amante del vino en su día?

Llega la primavera y llega también las propuestas para disfrutar del aire libre y del enoturismo. Zaragoza acogió el III Salón Peñín de los vinos de Aragón, todo un escaparate para conocer los nuevos vinos de esta temporada y acercarse a la riqueza vinícola de la comunidad aragonesa. La Denominación de Origen Somontano estuvo presente con diez bodegas y como indica su responsable de comunicación, Eli Rio, “fue una experiencia fantástica y un escaparate magnífico de toda la oferta de vinos, con sus diferencias”.

Una apuesta del Gobierno de Aragón ya que se enfoca a todo tipo de público, a los profesionales que pueden obtener toda la información y conocer los vincos durante la mañana y al público en general que busca nuevos vinos o conocer las nuevas añadas, al que se dedicó la tarde. En torno a 900 personas pasaron por esta tercera edición del Salón Peñín en Zaragoza, “la guía Peñín es el gran prescriptor de vinos en el sector profesional tanto en España como en Hispanoamérica por lo que era una cita imprescindible”, afirma Eli Rio.

Actividades en el mes de marzo

El mes de marzo también llega con muchas actividades desde la D.O. Somontano. Una de ellas viene marcada por el carácter solidario y es la colaboración que realizan con el Festival COSMOS, organizado por la Asociación Dow de Huesca. Concretamente es un concierto que tendrá lugar en el Teatro Olimpia de Huesca el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down con la actuación del cantante de Tequila, Alejo Stivel. La entrada tiene un coste de 20 euros, pero es benéfico. “Para nosotros es muy importante el dar visibilidad a este colectivo que son capaces de hacer muchísimas cosas. Hemos realizado diferentes iniciativas a lo largo de los años muy bonitas y muy enriquecedoras para también para nosotros”, asegura Eli Rio.

Y para quienes estén buscando regalo para el Día del Padre, el 21 de marzo comienza también la temporada del Bus del Vino con “Bienvenida primavera” y la visita a Bodegas Fábregas, una visita guiada a la catedral de Barbastro y por la tarde, una cata entre olivos en la almazara de Costean, con tiempo libre para disfrutar de la capital del Vero. Y toda la información está en la web www.larutadelvinosomontano.com.

Otras propuestas que hace Eli Rio pasan con un pack de botellas de vino, experiencias enoturísticas en alguna de las bodegas o hacerles socios de alguno de los Club de Vino que tienen muchas de las bodegas del Somontano y que ofrecen actividades y ofertas a sus socios.