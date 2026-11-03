Convocan movilizaciones en Huesca y Zaragoza contra los centros de datos

La construcción de varios centros de datos en Huesca y Aragón, han llevado a varios colectivos a movilizarse para informar sobre las graves repercusiones para el territorio. "No es sequía, es saqueo", la Plataforma de afectados por el centro de datos de Cuarte y Ecologistas en Acción han mostrado su preocupación por la meteórica proliferación de estos proyectos en Huesca y en nuestra comunidad aprovechando la ausencia de regulación. Acusan a la multinacional y a las autoridades de desinformación y consideran que la aprobación de estos proyectos se está realizando con total oscurantismo, para que la población no sea consciente de sus consecuencias. En este sentido, cuestionan la utilización de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) para agilizar los trámites administrativos.

Alertan, entre otros, de los altos consumos hídricos y energéticos, así como de los impactos ambientales, lo que tendrá consecuencias graves para la población y las empresas del territorio. Como ejemplo señalan el centro de datos que funciona desde 2022 en Huesca, cuya solicitud de agua para 2024, según una investigación de El País, superó en un 48% la cantidad inicialmente prevista. Recuerdan que actualmente existen dos iniciativas de Amazon Web Services en Huesca, una de ellas ya en construcción., que ocuparían unas 70 hectáreas cada una.

Ya han comenzado una recogida de firmas y coincidiendo con El Día Internacional Contra los Centros de Datos, tienen prevista una concentración el 6 de noviembre, a las 18 horas, en la plaza de Navarra en Huesca, y una gran manifestación al día siguiente, el 7 de noviembre, en Zaragoza que partirá a las 12 de la plaza Paraíso. Además, a lo largo de las próximas semanas se celebrarán charlas, mesas redondas e incluso festivales para dar a conocer la situación y la resistencia que ya existe en otros territorios.