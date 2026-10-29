Microsoft avanza sus centros de datos a la espera de la regulación estatal

La multinacional Microsoft sigue dando pasos para el impulso de su campus de datos en la provincia de Zaragoza a la espera de que sea aprobado - o posteriormente derogado por un hipotético nuevo ejecutivo - el decreto estatal que regulará los centros de datos.

En próximos meses esperan que sea aprobado el PIGA de sus proyectos y que el INAGA se pronuncie acerca del impacto ambiental del centro de datos de Zaragoza, para cuya construcción sigue el proceso de expropiación. También avanzan allí los trabajos de limpieza del terreno.

Representantes de la compañía han detallado que los centros de Puerto Venecia, Villamayor y La Muela consumirán 3.975 m3 de agua al año, el equivalente al gasto de 83 personas al año. Los circuitos cerrados de refrigeración reducirán el consumo reaprovechando el agua, y, además, las cubiertas recogerán la lluvia también para su reutilización. También su software permitirá optimizar el consumo energético.

Los tres centros de Microsoft supondrán 6.000 empleos en fase de construcción y 900 en fase de operación, a los que habrá que sumar los de subcontratas. Generarán, paralelamente, 3.700 empleos en el ecosistema tecnológico aragonés. Para la puesta en marcha aspiran a contratar al mayor número posible de empresas locales.

La compañía, que está en conversaciones constantes con ayuntamientos, prevé además crear un parque lineal de 14 hectáreas en el centro de datos de Parque Venecia, junto al complejo comercial, en el entorno del Barranco de la Muerte.