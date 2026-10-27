Cinco proyectos competirán en la final del concurso Bombillas Rotas el 19 de noviembre en Huesca

La creatividad y el talento se han dado cita este martes en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner en una jornada donde se han seleccionado los cinco proyectos finalistas del concurso Bombillas Rotas, iniciativa que premia las ideas de negocio más prometedoras. La actividad, coorganizada por el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Ibercaja, se enmarca en la Semana del Emprendimiento en Aragón 2026, una iniciativa del Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende. El certamen ha recibido 49 propuestas de ocho centros educativos, de las que 20 habían sido seleccionadas para la cita de hoy. Las cinco propuestas elegidas competirán el próximo 19 de noviembre en el Salón de Innovación y Emprendimiento (SIE Huesca 2026), en el Palacio de Congresos.

En el concurso han participado proyectos del Colegio Santa Rosa-Altoaragón, IES Biello Aragón, CPIFP San Lorenzo, CPIFP Montearagón, Colegio San Viator, CPIFP Pirámide, Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca y Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, y sus propuestas han abordado ámbitos muy diversos. Un representante de cada uno de los 20 equipos ha defendido en tres minutos su propuesta ante un jurado de expertos, explicando la necesidad que pretende resolver, sus posibles destinatarios, su funcionamiento y la aportación que podría realizar al entorno.

Tras las presentaciones, el jurado ha elegido los cinco proyectos que optarán al premio a la mejor idea de negocio: Verdeliax, Pirineo Funghi, Anova, Xport y Vetnet. Entre ellas, figuran servicios de apoyo tras el alta hospitalaria, herramientas de comunicación infantil, juguetes educativos, experiencias vinculadas al territorio, iniciativas de reutilización de materiales y propuestas de gestión veterinaria.

La Semana del Emprendimiento en Aragón 2026, que se celebra bajo el lema “Ideas que convergen”, reúne iniciativas, proyectos y profesionales del ámbito del emprendimiento con el objetivo de compartir experiencias, conectar talento y generar nuevas oportunidades de negocio.