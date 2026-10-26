Desmantelada una plantación con mil plantas de marihuana en la Hoya de Huesca

Efectivos de la 1ª Compañía de la Guardia Civil de Huesca de los Puestos de Ayerbe, Almudévar, Grañen, Huesca y Gurrea de Gállego, Equipo ROCA de la Cía de la Guardia Civil de Huesca y Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de cultivo de sustancias estupefacientes y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurrido en la comarca de la Hoya de Huesca.

El pasado día 17 de octubre, la patrulla PACPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca durante su servicio, se percató de la presencia de actividad delictiva por la posible existencia de una plantación outdoor de cannabis sativa en un monte de la comarca de La Hoya de Huesca. Dos días después de la comunicación de los hechos, tras activarse por parte de efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca un operativo policial, se procedió al desmantelamiento de la plantación outdoor y detención de los posibles autores.

Adentrados los agentes en el lugar, pudieron comprobar que la plantación estaba compuesta por 72 plantas de cannabis sativa con sumidades floridas, existiendo restos de haber sido recogidas unas 1.000 plantas. Así mismo, se localizó en los alrededores, un habitáculo de grandes dimensiones destinado para el secado de la marihuana, zona de vida y zona de depósitos de riego, abonos y fertilizantes hidrosolubles para favorecer el crecimiento de las plantas, así como útiles para la elaboración del cultivo, despalilladoras, ventiladores, cañón de calor y grupo electrógeno para dar electricidad a la instalación.

Como resultado del operativo policial, los agentes incautaron 72 plantas de cannabis sativa y unos 220 kg. de cogollos de marihuana, cuyo valor en el mercado es de unos 413.000 €, saldándose con la detención de cuatro personas como posibles autoras de un delito de cultivo de sustancias estupefacientes y otro de pertenencia a grupo criminal, siendo cuatro varones de nacionalidad albanesa, entre los 36 y 50 años, vecinos de la localidad de Barcelona.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron entregadas junto con los detenidos, ante el Tribunal de Instancia e Instrucción, Plaza de Guardia de Huesca, decretando la Autoridad Judicial, prisión provisional comunicada y sin fianza para los cuatro detenidos.