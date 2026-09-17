"Tu eres la pieza", el evento de Cáritas para reconocer la aportación de sus 409 socios

Cáritas Huesca celebrará por primera vez, el próximo 23 de septiembre, un acto de reconocimiento y agradecimiento para sus 409 personas socias. El evento “Tu eres la pieza” se llevará a cabo, a las 18.30 horas, en el Café Bar L’Albahaca (junto al Palacio de Congresos), establecimiento gestionado por Carinsertas, empresa de inserción de Cáritas Huesca. El objetivo central de este acto es generar un espacio de encuentro para agradecer la confianza de estas personas en Cáritas Huesca y su solidaridad continuada.

Desde Cáritas Huesca animan a participar tanto a sus socios como a aquellos que realizan donaciones con cierta periodicidad aunque no estén registrados como socios. Esta iniciativa se incluye dentro de la campaña “Tú eres la pieza que nos falta” para completar el puzle de la solidaridad, que ha lanzado este año la entidad de Iglesia para intentar sumar nuevas personas socias. Durante el acto se proyectarán algunos vídeos con testimonios de personas que participan en diferentes proyectos de Cáritas para dar a conocer a los socios el impacto y el alcance que tiene su colaboración.

Se trata de una manera original de invitar a colaborar con la entidad de Iglesia, que actualmente cuenta con 409 personas socias, lo que supone algo más del 7% del total de sus ingresos, sumando también las donaciones esporádicas. Esta cifra es relevante ya que concede cierta independencia económica, aunque sigue siendo insuficiente para sostener toda la actividad que desarrolla Cáritas Huesca. Esta es una de las razones que ha llevado a la entidad de Iglesia a promover esta campaña que ya comenzó hace unos meses con el objetivo de conseguir 1.000 personas socias.

Cada gesto y cada ayuda cuenta, porque permite trabajar en favor de las personas en situación de vulnerabilidad y la defensa de sus derechos fundamentales. Cáritas Diocesana de Huesca aprovecha para agradecer su solidaridad a todas las personas que colaboran con la entidad y para recordar que se pueden realizar donativos o hacerse persona socia a través de caritashuesca.org, llamando al teléfono 974223179 o en la Sede, ubicada en la plaza de la Catedral 8, en Huesca.