Cáritas Huesca lleva atendidas este año 853 personas con problemas habitacionales

En lo que llevamos de año Cáritas Huesca ha atendido a 853 personas con problemas de vivienda. Desde la entidad denuncian que los precios abusivos y la precariedad laboral están llevando a situaciones de extrema vulnerabilidad y de exclusión residencial.

Con motivo del día de las Personas Sin Hogar que se celebrará el próximo 25 de octubre bajo el lema “Un hogar. Un lugar al que pertenecer”, Cáritas Huesca ha organizado hoy un acto para visibilizar la situación de exclusión que viven muchas personas que ven vulnerado su derecho a la vivienda. La entidad ha destinado en los últimos diez meses más de 92.000 euros para pagar alquileres de pisos y habitaciones, pernoctas, suministros y equipamiento del hogar. La trabajadora social María Ángeles Eito se refería al importante incremento de las ayudas directas, sobre todos para habitaciones compartidas.

Una de las personas a las que ayuda Cáritas es Fausto Méndez, que llegó a Huesca hace 8 meses desde Venezuela. "Vivo en un piso de 4 habitaciones junto 5 personas más y comparto la habitación con otra persona y nos cuesta 450 euros, que puedo afrontar gracias a la ayuda de Cáritas”, ha señalado. Otro de los testimonios es el de Enrique. Tiene 70 años, debido a la crisis del ladrillo de 2008, perdió su trabajo y se encontró con una hipoteca que no podía pagar, lo que desencadenó problemas económicos y bancarios y su separación matrimonial. Ha vivido en la calle durante 7 u 8 años, sin un lugar fijo. "Cobro 600 euros y con eso no puedo ni pagar una habitación”, ha asegurado.

En la actualidad la realidad de las personas en situación de sin hogar refleja una crisis social y residencial profunda que afecta cada vez a más personas y familias. Por eso Eito insistía en que el acompañamiento de Cáritas resulta fundamental. Según Cáritas el problema no se da solo en Huesca capital sino en toda la diócesis. La oferta de vivienda es escasa e inaccesible en Huesca y otros pueblos cercanos, insistía Eito, quien se ha referido al del pago de los suministros como otro problema añadido al que se enfrentan estas personas y más de cara a los meses de frío.

Entre los principales factores que empujan a este tipo de situaciones destacan la precariedad y la inestabilidad laboral, la imposibilidad de acceder o mantener una vivienda por su elevado coste, los desahucios o los procesos migratorios forzados. También afectan otras características como la discriminación, la falta de red social o los complicados requisitos que se imponen a la hora de acceder al alquiler o hipoteca de una vivienda.

En materia de vivienda en lo que va de año, se han atendido a 427 personas, lo que supone 92.355 euros destinados a pagar alquileres de pisos y habitaciones, pernoctas, suministros y equipamiento del hogar (electrodomésticos o mobiliario). En los últimos años, la ayuda directa a la vivienda se ha visto incrementada por la alta demanda entre las personas que acuden a Cáritas y la imparable subida de los precios. Para este fin, por el momento, en 2026 ya se han destinado más de 79.000 euros, de los cuales 36.010 euros se han dedicado únicamente al pago de habitaciones.

A esta cifra habría que sumar las del acompañamiento llevado a cabo desde las acogidas. Cáritas Huesca cuenta con el Centro de Día Fogaril, un proyecto orientado a personas que se encuentran en situación de sin hogar o de infravivienda. Ya se han atendido en este centro a 415 personas que están en la calle. La media es de unas 27 personas al día, lo que supone casi diez personas diarias más con respecto a 2025.