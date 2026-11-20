La calidad y la cantidad son una muestra de identidad de los alimentos y la gastronomía aragonesa y suponen un pilar fundamental a la hora de promocionar Aragón en el exterior. Y es que el turismo gastronómico está adquiriendo un gran peso a la hora de escoger destino. De ahí que, junto con todo el potencial en deporte de aventura, turismo monumental y patrimonial, la nieve o incluso el turismo familiar, el gastronómico sea un pilar fundamental.

En Múnich se encuentra uno de los mejores embajadores de la gastronomía aragonesa por el mundo, el cocinero y maestro cortador de jamón Toño Palacio. Participa en una acción conjunta que están desarrollando la Oficina de Turismo de Múnich con Turismo de Aragón bajo el lema “Aragón: un lugar para vivirlo todo” y en este “todo”, entra el papel de Palacio de mostrar los productos aragoneses.

“No sólo tenemos el producto, sino que tenemos a los profesionales y los establecimientos. Por poner un ejemplo, tenemos Estrellas Michelin en todas las provincias y Huesca es en la que más restaurantes con Estrella por habitante”, afirma Toño Palacio, quien añade que “la cocina española, y también la aragonesa, está reconocida como la mejor del mundo”.

Un showcooking de lo más completo

En el showcooking de Múnich, Toño Palacio ha llevado una muestra muy completa de productos aragoneses divididas en cuatro tapas más postre, siempre maridadas con vinos aragoneses.