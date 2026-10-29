Aragón se suma al luto por el accidente del tren en Urda

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Las Cortes de Aragón han guardado un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Aljafería, en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que ya ascienden a 69. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha señalado que también qiere mostrar su apoyo a los servicios de emergencia que siguen trabajando en el lugar del sinestro.

En ese minuto de silencio frente al palacio de La Aljafería, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha mostrado sus condolencias ante el dolor de todas las víctimas. Azcón ha manifestado la indignación y frustración que siente la ciudadanía ante estos dos accidentes, el ocurrido ayer en Toledo y el que ocurrió en enero en Córdoba. Indica que estas tragedias, más allá del sufrimiento, también provocan inseguridad para coger un tren, por lo que pide medidas urgentes que refuercen el sistema ferroviario. También pide responsabilidades.

La Delegación del Gobierno en Aragón también ha convocado un minuto de silencio en la plaza del Pilar de Zaragoza. La delegada, Noelia Herrero, ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencias para la atención de las víctimas. Herrero recuerda que el Gobierno de España se ha comprometido a tomar medidas para que un accidente así no se repita. De momento, no es posible confirmar si hay víctimas aragonesas, a la espera de que avancen los trabajos de identificación.

En el minuto de silencio en la subdelegación de Teruel, el responsable de esa institución, Enrique Gómez, ha destacado que la Guardia Civil ha enviado un equipo Pegaso con sede en la provincia, que está ayudando con drones en la zona de emergencias para acceder a las zonas más complejas y puedan acceder los servicios de emergencias.

En Huesca, el subdelegado del Gobierno, José Carlos Campo, ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas y ha agradecido la labor de los efectivos y voluntarios que han intervenido en el dispositivo de esta tragedia.

El Gobierno aragonés ofreció dos helicópteros sanitarios de las bases de Zaragoza y Teruel para colaborar en las tareas de rescate de víctimas en Urda, pero no ha sido necesario movilizarlos. Allí se desplazó una ambulancia del 061 con personal médico y de enfermería que ya ha regresado. El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha confirmado que también en Aragón se está notando la ola de solidaridad de los ciudadanos. Ayer aumentaron de forma importante las donaciones de sangre. Suelen hacerse unas 145 y se registraron durante la jornada más de 330.