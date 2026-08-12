Teruel pondrá en marcha un autobús lanzadera al nuevo hospital

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad la nueva Línea H de bus urbano que conectará la Estación de Autobuses con el nuevo hospital

La lanzadera comenzará a funcionar el 1 de septiembre, tendrá una frecuencia de 30 minutos por la mañana y de una hora por la tarde y permitirá el transbordo gratuito desde cualquier línea urbana.

El servicio se adaptará a los horarios de Sanidad y de la Universidad, coincidiendo con el inicio del grado de Medicina el 7 de septiembre y la apertura parcial del centro hospitalario.