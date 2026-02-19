El cobre, elemento que podría ayudar en tratamientos contra el cáncer

¿Puede el cobre ser un elemento clave en la investigación de tratamientos contra el cáncer? Un grupo de investigadores del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud han presentado una patente europea para proteger una familia de compuestos que están basados en el cobre y que pueden tener un gran potencial en aplicación en el tratamiento del cáncer.

Guillermo Canudo-Barreras, uno de los investigadores del CSIC en este Instituto que ha participado en la investigación, explica que “estos compuestos se basan en utilizar una serie de terapias que emplean átomos de cobre, que no son habitualmente lo que se ha venido utilizando en oncología. En general, los metales son algo que ha estado ahí un poco siempre, pero ha sido un poco marginal. Siempre se han utilizado compuestos orgánicos y parece que algunos de ellos, como puede ser el cobre, aparecen como alternativas emergentes”.

Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento demuestran que cuenta con perfiles de seguridad muy altos, sobre todo en cánceres como el de páncreas, mama o cuello de útero. Se trata de un estudio pionero y presentar la patente, como indica Canudo-Barreras, es muy interesante porque “son muchos los fármacos que se sintetizan y en muchas ocasiones con continuistas, modificaciones de fármacos que están en el mercado y que se intentan hacer más seguros, pero en este caso son fármacos nuevos”.

El cobre ya era utilizado por los egipcios en el tratamiento de tumores y de infecciones, hasta utilizaban bisturíes hechos con cobre. “En cierta medida es antiséptico, por lo que frente a otros fármacos o a otros metales que se han intentado utilizar, como puede ser el platino, que tienen toxicidades elevadas y efectos secundarios bastante intensos (los asociados a la quimioterapia), ya aparece en el propio cuerpo”, explica el investigador el ISQHC. “Tenemos por ser humano un promedio de unos 120 miligramos de cobre dentro del cuerpo”.

Investigación desde el ámbito público

Otro punto destacable es que este proyecto de investigación ha surgido desde “lo público”, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. “Toda la financiación que se recibe se demuestra que va a algún sitio y puede ayudar a miles de personas. Con la noticia de Mariano Barbacid, se refuerza que la salud investigadora, al menos en oncología, en España, está muy a la cabeza”.

El proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, a través del proyecto PDC2022-133376-I00, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.