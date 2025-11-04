El I3a desarrolla una herramienta para mejorar el seguimiento del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, cada año se diagnostican en torno a 35.000 casos en España y de ellos, más de mil en la comunidad aragonesa y son la causa de entorno a 250 fallecimientos en Aragón. La incidencia de este tipo de cáncer aumenta con la edad por lo que se recomienda la detección precoz. Una vez que ya se ha diagnosticado, es esencial el seguimiento. Desde el I3A (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón) de la Universidad de Zaragoza, se ha desarrollado una herramienta que mejora el seguimiento del cáncer de próstata.

Esta herramienta utiliza la Inteligencia Artificial y, como explica la investigadora del I3A, Mª Ángeles Pérez Ansón, se ha elaborado a través de modelos matemáticos que pueden ayudar a predecir, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, “cuál es la dinámica de crecimiento del tumor en cada paciente, e incluso representar un modelo en 3D”. Hace más de dos años que están probando esta herramienta en pacientes reales y “los errores de cálculo del tamaño del tumor fue muy bajo, entre un 0,8% y un 12,28%”.

En este momento, los métodos que se utilizan para hacer un seguimiento de los casos de cáncer de próstata es una analítica de una sustancia en la sangre denominada PSA y a través de ella se controlaba sus niveles, pero, como indica la investigadora, no siempre permitía conocer si el tumor estaba creciendo o no. A través de esta nueva herramienta elaborada por el equipo de I3A sí se permite “reconstruir cómo crece el tumor a lo largo del tiempo usando una resonancia magnética inicial y los datos del PSA”.

Como destaca Mª Ángeles Pérez Ansón, al final se busca no sólo mejorar el seguimiento del cáncer de próstata sino ofrecer una atención más personalizada de la enfermedad a cada paciente.