Diez años hablando cara a cara sobre el cáncer en Aragón

Una década organizando esta cita en la que participan todas las asociaciones que trabajan con pacientes de diferentes tipos de cáncer y en la que se da información veraz de los temas más actuales relacionados con estas patologías. De esta manera, en esta edición se va a hablar de las terapias con células CAR-T, de la necesidad de contar con un Plan Integral del Cáncer o de la importancia de los cuidados paliativos.

José Manuel Ramón y Cajal, representante autonómico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón y presidente en Huesca, explica que, en este momento, sobre la mesa hay temas como la medicina de precisión. Ya no hay un cáncer con un mismo tratamiento, sino que “tiene muchos apellidos y eso permite administrar tratamientos que se ajustan como un guante a cada paciente”, la tendencia es poder “cronificar esta enfermedad, que se pueda morir con cáncer, pero no de cáncer”.

Uno de los objetivos con los que surgió este congreso fue el de ofrecer información veraz sobre el cáncer y contar con los testimonios de personas que habían pasado por este proceso y que, con sus experiencias, pudieran ayudar a otras personas. En Aragón hay más de 25.000 personas que han superado un cáncer, el porcentaje de supervivencia está en torno al 70% y en algunos como el de mama o el de próstata, se acerca al 90%.

Un congreso muy activo

El Congreso se celebra en dos jornadas en las que se van a desarrollar 34 talleres durante la mañana del sábado y en los que se tratan temas como la soledad, los efectos secundarios de los tratamientos, de la importancia del ejercicio físico o de la risa, además de temas relacionados con la investigación y diagnóstico. Entre las clases magistrales y los talleres, se contará con la participación de más de 70 ponentes y se espera una asistencia que supere las mil personas.

El doctor Ramón y Cajal asegura que se trata del congreso más longevo de España y el único que se realiza de forma anual. Una cita importante porque supone “una unión entre enfermos, familiares, voluntarios, investigadores y profesionales sanitarios. Algo único”.