En el Museo Nacional de Arte de Cataluña ya han empezado los trabajos de desmontaje de las pinturas profanas de Sijena. Primer paso antes de su traslado hasta el monasterio altoaragonés, al que llegarán previsiblemente el 2 de diciembre, y del que salieron en 1960. Empieza así el calendario acordado entre las partes para el cumplimiento de las sentencias judiciales.

Técnicos del Gobierno de Aragón, de la empresa Sit y del MNAC van a trabajar varios días a puerta cerrada para desinstalar las pinturas de su actual ubicación en la sala 17 del museo catalán. Así lo ha detallado en Barcelona el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. “En primer lugar, el desmontaje. Y paralelamente se hará un tratamiento de consolidación perfectamente conocido en el ámbito internacional de obras murales”, ha explicado.

Olloqui, que ha recalcado el respeto institucional que caracteriza su visita de hoy al MNAC, ha pedido una reunión con el director del museo para normalizar las relaciones entre ambas partes. También ha explicado que las pinturas profanas no sestarán musealizadas hasta el primer trimestre de 2028 para tener tiempo para hacer un estudio de estas pinturas, de temática no religiosa, símbolo del poder del monasterio sijenense en la Corona de Aragón. “Son grandes desconocidas, así que queremos dedicarle un tiempo a un estudio historiográfico pormenorizado, queremos hacer un buen trabajo de consolidación y restauración. Creemos que son unas pinturas que nos van a dar grandes sorpresas en ese proceso”, ha dicho.

La operación de traslado de las pinturas profanas, avalada por técnicas internacionales, servirá para planificar más adelante el regreso también de las pinturas murales de la Sala Capitular. Olloqui ha rebatido en ese sentido a las autoridades catalanas, que advierten de que los frescos de gran valor podrían deteriorarse durante el traslado. “El traslado es cosa juzgada”, ha enfatizado. “El Supremo dice que es posible el traslado y no es una decisión arbitraria. Se basa en la declaración de numerosos técnicos, entre ellos, los del MNAC”, concluye.