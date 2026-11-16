Gaudí y Monguió, homenajeados en la XV Semana Modernista de Teruel

LEER MÁS Teruel dedicará su Semana Modernista a Gaudí

El lema “Arquitectura modernista en Teruel: de las ideas de Gaudí a los edificios de Monguió” es el escogido para la XV Semana Modernista de Teruel, una edición en la que se va a homenajear al arquitecto Pablo Monguió que trasformó la ciudad turolense y a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento. Tal y como explica Lorena Muñoz gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Monguió “estuvo durante varios años destinado en Teruel como arquitecto municipal y a través de él se pudo recibir todas esas tendencias arquitectónicas del movimiento del modernismo y urbanísticas con mejoras en el centro urbano, en la higiene de las casas, en las nuevas construcciones”.

Son varias las novedades en esta edición en la que la arquitectura y el urbanismo es protagonista con la ampliación de actividades al Ensanche. Y, por ejemplo, el desfile de la recreación histórica que se celebrará el 21 de noviembre comenzará en los Jardincillos de Fernando Hué, continuará por la calle Torán y atravesará el viaducto Fernando Hué para llegar a la plaza de San Juan, la plaza del Torico y la plaza de la Catedral.

Este desfile contará, además con la colaboración de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel que este año, otra de las novedades, presentará un nuevo banderín con elementos representativos de la ciudad, el Torico y varios elementos mudéjares. Banderín que les acompañará en sus actuaciones.

Lorena Muñoz recuerda, además, que en estos quince años que lleva celebrándose la Semana Modernista, “Teruel se ha hecho un espacio y un hueco dentro de las recreaciones modernistas. Es peculiar porque es una ciudad de interior y en general este movimiento está mucho más extendido en zonas como el Levante”. De hecho, participarán en torno a 80 recreacionistas de Benicàssim, Alcoy, Tarrasa y Santander.