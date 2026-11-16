Recreación

Gaudí y Monguió, homenajeados en la XV Semana Modernista de Teruel

Llega una de las citas ya fijadas en el calendario, no en vano se cumplen 15 ediciones de la Semana Modernista de Teruel y este año con dos nombres propios: los arquitectos Pablo Monguió y Antoni Gaudí. Una edición que viene marcada también con novedades como la ampliación del desfile hasta el Ensanche, el V Encuentro de Gigantes “Segundo de Chomón” y un nuevo banderín de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Foto de archivo de la Semana Modernista de Teruel
Foto de archivo de la Semana Modernista de Teruel/Fundación Bodas de Isabel

El lema “Arquitectura modernista en Teruel: de las ideas de Gaudí a los edificios de Monguió” es el escogido para la XV Semana Modernista de Teruel, una edición en la que se va a homenajear al arquitecto Pablo Monguió que trasformó la ciudad turolense y a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento. Tal y como explica Lorena Muñoz gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Monguió “estuvo durante varios años destinado en Teruel como arquitecto municipal y a través de él se pudo recibir todas esas tendencias arquitectónicas del movimiento del modernismo y urbanísticas con mejoras en el centro urbano, en la higiene de las casas, en las nuevas construcciones”.

Son varias las novedades en esta edición en la que la arquitectura y el urbanismo es protagonista con la ampliación de actividades al Ensanche. Y, por ejemplo, el desfile de la recreación histórica que se celebrará el 21 de noviembre comenzará en los Jardincillos de Fernando Hué, continuará por la calle Torán y atravesará el viaducto Fernando Hué para llegar a la plaza de San Juan, la plaza del Torico y la plaza de la Catedral.

Este desfile contará, además con la colaboración de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel que este año, otra de las novedades, presentará un nuevo banderín con elementos representativos de la ciudad, el Torico y varios elementos mudéjares. Banderín que les acompañará en sus actuaciones.

Lorena Muñoz recuerda, además, que en estos quince años que lleva celebrándose la Semana Modernista, “Teruel se ha hecho un espacio y un hueco dentro de las recreaciones modernistas. Es peculiar porque es una ciudad de interior y en general este movimiento está mucho más extendido en zonas como el Levante”. De hecho, participarán en torno a 80 recreacionistas de Benicàssim, Alcoy, Tarrasa y Santander.

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