RECREACIÓN HISTÓRICA

Teruel dedica su Semana Modernista a Gaudí

La XV Semana Modernista se celebrará del 17 al 22 de noviembre con exposiciones, conferencias, recreaciones históricas y actividades para todos los públicos. El desfile del sábado ampliará su recorrido hasta el Ensanche y la programación incluirá el estreno de un nuevo banderín de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel.

Redacción

Teruel |

Teruel dedica su Semana Modernista a Gaudí
Teruel dedica su Semana Modernista a Gaudí | Onda Cero Teruel

La arquitectura modernista centrará la XV Semana Modernista de Teruel, que rendirá homenaje a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento y reivindicará la figura de Pablo Monguió, principal referente de este movimiento en la ciudad.

La programación, organizada por el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel. comenzará el 17 de noviembre con actividades culturales, entre ellas la presentación de una Cartilla Turolense, dos conferencias y una exposición en el Claustro del Obispado con maquetas de edificios de Gaudí.

El fin de semana llegará la parte más festiva, con desfiles, personajes de época, representaciones teatrales y música.

Como novedad, el desfile del sábado 21 partirá de los Jardincillos de Fernando Hué y cruzará el viaducto hasta llegar al Ensanche. Ese mismo día, la Agrupación Musical Ciudad de Teruel presentará su nuevo banderín.

El domingo 22 se celebrará el V Encuentro de Gigantes "Segundo de Chomón", con agrupaciones de Teruel y Burriana.

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