El turismo para Aragón supone el 10,7% del PIB de la comunidad, que viene a tener un impacto económico de unos 4.107 millones de euros y genera en torno a 67.500 empleos directos e indirectos para atender a los 7,3 millones de visitantes que recibe Aragón. Y en reconocimiento a todos esos profesionales que trabajan en este sector, el Gobierno de Aragón hace entrega de las Medallas y Placas al Mérito Turístico.

Este año, la Medalla al Mérito Turístico ha recaído en la Asociación de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades Similares de Hostelería de Zaragoza y Provincia por su larga trayectoria y el trabajo que llevan realizando desde 1977 en el apoyo al sector y por la organización de eventos como el Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España.

El presidente de la asociación, José Mª Marteles, ha mostrado no sólo su agradecimiento, sino que ha destacado el papel que juegan los hosteleros en la atracción de visitantes y en mostrar la riqueza gastronómica de los productos aragoneses haciendo “arte en miniatura”. Un ejemplo está en el Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia que este año ha alcanza su 31 edición y han batido récord de participación con 171 establecimientos que han presentado más de 230 propuestas. A la semifinal han pasado 61 propuestas y los ganadores se conocerán el lunes 30 de noviembre después de la gran final.

Placas al Mérito Turístico

La gala de entrega de estos reconocimientos turísticos se ha celebrado este año en la localidad turolense de Mora de Rubielos y las Placas al Mérito Turístico han recaído en: