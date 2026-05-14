Tres meses para que desaparezcan envases monodosis en el sector hostelero

Hace unos años se impuso en los establecimientos hosteleros, por motivos de higiene, que ciertos productos fueran monodosis: azucarillos, aceite, kétchup, mahonesa, mantequilla, mermelada o sal son algunos de esos productos que se podían encontrar de forma habitual en cafés, bares y restaurantes. Esto va a cambiar en tres meses. “Se trata de un reglamento europeo que se aprobó el año pasado y que establece diferentes escaladas de aplicación. En este caso, el 12 de agosto deberán desaparecer los envases monodosis tal y como los conocemos”, explica Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia.

El objetivo que se persigue con este cambio es el de reducir los residuos y envases de plástico de un solo uso en el ámbito del comercio. Hay excepciones con estas monodosis como los que acompañan comidas para llevar o en servicios sociosanitarios como hospitales o residencias. “Los establecimientos hosteleros tendrán que hacer una revisión de los proveedores que suministran determinados productos, de cómo suministran esos productos o en qué envases lo hacen”, asegura Femia, quien añade que “los hosteleros han de adaptarse, pero supone un mayor cambio para la industria distribuidora”.

Desde el sector de cafés y bares lo que se pide es que no haya un cambio constante de normativas. En el reglamento europeo, como recuerda Femia, todavía hay aspectos que están por desarrollar, sobre todo relacionado con el tema de las sanciones si no se cumple con la eliminación de los envases de monodosis. Otro de los aspectos que se está pendiente de concretar en este reglamento es lo referente a “protocolos de limpieza o de mantenimiento de los diferentes formatos, sobre todo, desde un punto de vista sanitario”, afirma Luis Femia.

Hasta enero de 2023 se podrán mantener aquellos sobres que estén elaborados con plásticos compostables certificados. El objetivo marcado por la Unión Europea es que a partir de 2030 todos los envases que se comercialicen en territorio europeo sea reciclable.