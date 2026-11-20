La Gala Michelín del próximo 1 de diciembre llega acompañada de jornadas gastronómicas, tapas especiales, menús degustación y hasta una gala paralela para profesionales que han organizado el Ayuntamiento de Huesca y la Asociación Provincial de Hostelería. Se trata de aprovechar el evento internacional para acercar la oferta gastronómica oscense a los visitantes y ciudadanos. Las jornadas gastronómicas se desarrollarán del 26 de noviembre al 1 de diciembre con el lema “Las estrellas llegan y Huesca pone el resto”. De momento hay 38 establecimientos adheridos, pero Javier Mas, presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, confía en llegar a los 50.

Durante esos seis días, cafeterías y bares ofrecerán tapas especiales mientras que los restaurantes diseñarán menús degustación específicos. Buscan así la máxima implicación del sector y que la celebración de la gala tenga un impacto positivo en el conjunto de la actividad hostelera y turística de Huesca. Para ello, numerosos establecimientos reconfigurarán sus plantillas y abrirán de forma extraordinaria domingo, lunes y martes, rompiendo sus días habituales de cierre. Además, los locales lucirán una estética unificada con delantales corporativos y copas cedidas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano.

Otra de las acciones previstas es la celebración de una gala paralela que se celebrará el mismo día 1 de diciembre en el Casino dirigida a entre 120 y 150 profesionales. La cita permitirá mostrar a los equipos de restaurantes llegados de toda España que no puedan acceder al recinto principal productos agroalimentarios y vinos de Aragón. Habrá, además, una campaña de comunicación y promoción conjunta, que contará con diferentes soportes, como mupis, cartelería y una página de destino específica para dar visibilidad a las propuestas gastronómicas y a la programación complementaria.

La Gala de los Restaurantes de la Guía MicheIín España 2027 se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Anne Igartiburu será la encargada de conducir la ceremonia y Daniel del Toro estará al frente de la alfombra roja, mientras que ocho chefs oscenses, bajo la dirección de Carmelo Bosque, serán los responsables de elaborar el menú de la gran noche de la gastronomía española.