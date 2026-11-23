Mobility City acoge el I Congreso de Vehículo Conectado y Autónomo de España que ha organizado ANFAC y la Fundación Ibercaja con el “objetivo impulsar el desarrollo tecnológico y la difusión de los avances del vehículo autónomo y conectado en España y en Europa”. Como indica Jaime Armengol, coordinador de Mobility City, entre los aspectos que se van a tratar “se va a mostrar la tecnología porque no sólo se trata de decir hacia dónde camina la investigación, sino demostrar que ya existen prototipos que están a un paso de poder salir a nuestras calles a circular de manera autónoma”.

También se va a hablar del rumbo que está llevando la industria de la automoción española, la tendencia de la investigación y la transformación de esa industria “igual que lo está haciendo hacia la electrificación, de manera forzada, y que va a llegar con la conectividad del software y la automatización a una transformación todavía más profunda”, asegura Armengol.

Para el coordinador de Mobility City, el desafío al hablar de los vehículos es enorme teniendo en cuenta que en Estados Unidos ya hay coches autopilotados y diferentes transportes, incluso están llegando los robotaxis a Europa. Aunque uno de los principales retos actuales es regulatorio y de aceptación social, “los ciudadanos tienen que empezar a ver que es posible que los vehículos vayan solos y que lo mismo que hoy nos sorprende que sea lo contrario, llegará un momento que el cambio será total”, afirma Jaime Armengol.

Un congreso en el que, además de estos tres retos: aceptación social, regulación y despliegue industrial de esa tecnología, también será posible ver cómo funcionan varios vehículos autónomos que se dispondrán en las explanadas de la Expo. Uno de ellos llega de una startup de un politécnico italiano de Milán con una “tecnología muy puntera para todo lo que tiene que ver con la automatización de la conducción”. Otro es un pequeño autobús de unas 9-10 plazas del Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia, “el centro de referencia y puntero en estos temas en España”. Y un tercer vehículo de una plataforma tecnológica de Navarra, un mini taxi, un robotaxi de tres plazas “que va a demostrar en el entorno de la Expo que también esto es posible”.

Sin olvidar otros vehículos como el que está desarrollando el Instituto Tecnológico de Aragón y que está en pruebas en Motorland como conducción asistida.