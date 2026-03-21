'Reinas del desierto' reúne en Mobility City la mayor colección de motos del Dakar vista en España

Organizada por Fundación Ibercaja, la exposición 'Reinas del desierto' reúne en Zaragoza 25 motos del Rally Dakar pilotadas por españoles entre 1982 y 2025, en una de las competiciones más exigentes y legendarias del mundo.

Ubicada en el Puente Zaha Hadid de Zaragoza y abierta hasta el próximo mes de junio, la exposición ofrece un recorrido por la evolución técnica, deportiva y humana del Dakar a lo largo de más de cuatro décadas.

El pasado viernes 13 tuvo lugar la inauguración oficial de la exposición, un acto que reunió a algunas de las figuras más representativas del Dakar en España. Entre los asistentes destacaron pioneros como Juan Porcar, Arturo Casanova, Toni Boluda y Carlos Mas, protagonistas de las primeras participaciones españolas en el rally. Junto a ellos, también estuvieron presentes referentes de generaciones más recientes como Marc Coma —cinco veces ganador del Dakar—, así como Gerard Farrés, Jordi Viladoms, Lorenzo Santolino y Joan Barreda, reflejando la continuidad y evolución del motociclismo español en esta prueba.

Exposición 'Reinas del desierto' | Óscar Langa

La exposición ha sido producida por Pep Vila y 'PROmotor Les Comes Special Events', responsables de la conceptualización y desarrollo del proyecto. Cabe destacar el trabajo de Pep Vila como gestor de la muestra, quien ha logrado reunir un conjunto excepcional de 25 motocicletas del Dakar, un hito de gran complejidad por el valor histórico y la dispersión de las piezas, que convierte esta exposición en una propuesta única en nuestro país.

Tras la inauguración, se celebró una mesa redonda con los pilotos presentes, que compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre la evolución de la competición y el papel de España en el Dakar.

España cuenta con una trayectoria destacada en esta prueba, con victorias en distintas categorías. Sobresalen los cinco títulos de Marc Coma en motos y el triunfo histórico de Nani Roma en motos y coches, junto a referentes como Jordi Arcarons, Joan Barreda o Laia Sanz.

La muestra permite recorrer las tres grandes etapas del Dakar —África, Sudamérica y Arabia Saudí—, así como conocer a los protagonistas que han marcado su historia, con especial protagonismo de los pilotos españoles.

La parte superior del Puente Zaha Hadid acoge las 25 motocicletas expuestas, acompañadas de información detallada sobre cada modelo y los pilotos que las pilotaron. Entre ellas destacan la moto con la que Nani Roma logró la primera victoria de un español en 2004, las cinco ganadoras de Marc Coma —el piloto español más laureado en motos—, o la de Laia Sanz, referente femenino del Dakar con un noveno puesto absoluto como mejor resultado.