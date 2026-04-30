Universo Aspar, donde las jóvenes promesas quieren ser estrellas

Tras más de 47 años dando forma al futuro del motociclismo, con 16 títulos mundiales, 178 victorias y 470 podios, Jorge Martínez “Aspar” continúa apostando por los jóvenes talentos con la creación de un ecosistema de competición genuino e incomparable. El “Universo Aspar” nace como una potente estructura deportiva enfocada para descubrir y desarrollar el talento desde la base hasta alcanzar los niveles más altos de la competición. “Es un sueño convertido en realidad. Ya la Fórmula Airtel del año 1999, donde salieron pilotos como Barberá, Faubel, Gadea, Forés o Terol fue un gran logro y ahora con este nuevo proyecto de la Mir Aspar Cup, que se une a todo el proyecto global que tenemos llamado Universo Aspar, con nuestro propio campeonato, con la academia de pilotos y también mecánicos de competición, cierra todo el círculo y es algo de los que me siento muy orgulloso”.

La primera academia global del motociclismo aglutina todos los escalones en la formación de los futuros pilotos, desde las minimotos en la MIR Racing Aspar Cup hasta los campeonatos mundiales de Moto3 y Moto2, pasando por las categorías de PreMoto4 y Moto4 en el Campeonato de España, así como Moto4 European Cup y Moto3 Junior. En una gran fiesta de presentación del proyecto convertido en realidad, la leyenda valenciana recuerda especialmente a Adrián Campos, persona que le ayudó en los comienzos de su carrera deportiva. “Adrián Campos nos dejó muy joven y es una persona que ha aportado mucho al mundo del motor en España y a mí me ayudó mucho, especialmente en mis comienzos y posteriormente en muchos aspectos. Tengo que decir que tanto Adrián Campos como yo en el 2015 estuvimos hablando sobre este proyecto y a ambos nos interesaba mucho que funcionara, pero después de su pérdida, tuve que buscar otras alternativas y gracias a otros empresarios privados, empezando por Juan Roig, del que siempre estaré agradecido, pudimos hacerlo realidad. Ahora el hijo de Adrián y todo el equipo está logrando resultados muy buenos en el automovilismo y desde arriba estará encantado de ver todo lo que estamos presentando aquí en Guadasuar”.

Esta estructura deportiva cuenta con casi 200 pilotos de más de 30 nacionalidades, lo que demuestra el compromiso de Jorge Martínez “Aspar” con el motociclismo tanto español como internacional. A los dos pilotos españoles, el colombiano y el argentino que compiten en el Mundial, se unen un kirguís, un italiano y un español en Moto3 Junior, otros dos españoles en la Moto4 European Cup, y otro español, un chino y dos estadounidenses en el Campeonato de España. Además, en la MIR Racing Aspar Cup compiten pilotos de 32 nacionalidades, que incluyen países como Taiwan, Marruecos o Bolivia. “Si quieres que tu hijo esté en un Mundial de MotoGP y quieres ser Campeón del Mundo tienes que ir donde están los mejores y ahora mismo España es líder mundial en formación de pilotos y cuenta con circuitos de primer nivel mundial. Somos referencia, como por ejemplo la Escuela de Rafa Nadal en Tenis”.

Jorge Martínez "Aspar" | Óscar Langa

Además del proyecto de competición, Aspar cuenta con una escuela junto con KSB Sport, con la que seguir formando pilotos para la competición. Se trata además de un modelo exportable que ya se ha empezado a implantar en China, de la mano de CFMOTO, y que aspira a llegar a más países pronto, entre otros Brasil y Estados Unidos.

El Campeonato del Mundo de MotoGP está inmerso en una serie de cambios, con la llegada de Liberty Media en la gestión del Campeonato. El cuatro veces Campeón del Mundo como piloto tiene muy claro que la gestión de la Formula1 debe ser diferente a la de MotoGP “Espero se den cuenta que las motos es diferente a los coches, en el apartado de pilotos especialmente, aparte del ambiente ya que la moto es algo más cercano al piloto, cosa que no pasa con la Fórmula1. Lo que sí espero es que Liberty potencie más el campeonato ya que tienen la fuerza de llegar a grandes multinacionales y de esta manera ayudar a que llegue a más gente”.

Junto al apartado deportivo, el Universo Aspar tampoco deja de lado la parte formativa, no solo de los propios deportistas gracias a la academia de pilotos, sino también de los futuros mecánicos de competición. La Aspar KSB Technical Academy ofrece desde 2020 un programa especializado en mecánica de motociclismo, en el que los alumnos tendrán la oportunidad de aprender en entornos reales gracias, sobre todo, a la presencia de un equipo propio en el Campeonato de España.

El centro de este universo es el Aspar Circuit. Ubicado a tan solo unos minutos de Valencia, cuenta con unas instalaciones de primer nivel perfectas la preparación de pilotos, desarrollo de negocio y networking. Cuenta con 360.000 metros cuadrados, es y otro aspecto a destacar es el museo de Jorge Martínez “Aspar” y el Aspar Team.

Universo Aspar, un lugar de obligada visita a todo aficionado al motociclismo y contribuir al reconocimiento de una leyenda que está aportando más que nadie al motociclismo.