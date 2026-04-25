David Alonso, piloto de Moto2: "Estoy centrado al cien por cien en la lucha por el campeonato"

David Alonso es un piloto que tiene algo especial. A su natural talento, se une la simpatía de un niño que este fin de semana cumple 20 años y ya es campeón del mundo de Moto3. Después de un debut brillante en Moto2 en 2025, este año aspira a estar en la lucha por el título.

Acaba de cumplir 20 años y qué mejor que celebrarlo en Jerez.

El tiempo pasa y, aunque siempre va al mismo ritmo, hay veces que te da la sensación de que pasa muy rápido y otras no tanto, pero es cuestión de ir adaptándose a todas las etapas y tratar de llevarlo lo mejor posible.

Usted lo ha aprovechado muy bien.

La verdad es que estoy muy contento de lo conseguido hasta la fecha y una cosa muy importante es escuchar a los que saben, a personas como Jorge Martínez 'Aspa' o Nico Terol, que cuentan con una larga experiencia y me han ayudado en todo momento a llegar aquí.

¿Qué opina del nuevo proyecto de Aspar con la escuela de formación?

Primero hay que decir que ya tiene mucho mérito lo que logró como piloto, siendo cuatro veces campeón del mundo Luego formó el equipo y a lo largo de estos años ha conseguido que muchos pilotos estén arriba y logren ser campeones. A Jorge siempre le ha gustado crecer y crear lo que yo digo como "a escalera", con una escuela de formación de jóvenes pilotos donde los niños puedan desde la base ir subiendo poco a poco, hasta llegar al mundial. También cuenta con una escuela de formación de jóvenes mecánicos y un circuito de karting muy cerca de su pueblo, por lo que ha cumplido un sueño y se mostrará muy satisfecho. Creo que vamos a ver muy pronto los resultados.

¿Qué destacas de Jorge?

Que todo lo hace con mucha pasión y que las motos son su vida. Está haciendo mucho por este deporte y prueba de ello es que en la escuela ya cuenta con 180 pilotos, de los cuales 80 son extranjeros. Eso no lo hace nadie hoy en día.

¿Qué valoración hace de su primer año en Moto 2?

Fue un año de altibajos, ya que es una categoría que cambia completamente con respecto a Moto3. Tienes que asimilar muchas cosas nuevas en poco tiempo, pero también fue un año con menos presión, ya que no estás obligado a ganar un campeonato, por lo que fue principalmente de aprendizaje para que este año todo esté mucho más claro y podamos luchar por algo importante.

¿La regularidad es clave en un mundial tan largo?

Todo es importante, ya que, con tantas carreras, un piloto que empieza bien puede luego no ganar. Lo vimos el año pasado y eso indica que no hay que perder la concentración.

¿Llega a Jerez con la intención de lograr su primera victoria de este año?

Ojalá sea así, ya que en Tailandia las cosas no fueron bien y tuve suerte en el accidente. Luego, en las siguientes dos carreras hemos ido mejorando y aquí tengo claro que tengo que dar la mejor versión de mí mismo. Estas tres semanas me han venido muy bien para seguir trabajando en la preparación de este Gran Premio y de todas las carreras que vienen hasta el verano. Por ganar, me gusta en cualquier sitio y siempre hace el fin de semana mejor; es como cuando piden matrimonio a la otra parte, cualquier lugar es bonito, pero no cabe duda de que Jerez es un gran lugar.

Le llamamos el colombiano de Madrid y, aunque no entre en las estadísticas de España, siempre le catalogamos como uno de los nuestros y correr en Jerez será muy especial.

Todos deseamos correr en Jerez, ya que sentimos el calor del público. La zona de Nieto-Peluqui es algo especial, ya que notas muy cerca a los aficionados y es algo muy bonito para cualquier piloto.

¿Es cierto que se escucha el rugido de la afición al pasar por ahí?

Si pasas muchas motos a la vez y estás totalmente concentrado, quizás no lo notas mucho, pero cuando vas más solo o todos acuerdan gritar a la vez, en momentos sí que escuchas el calor del público y eso hace a esa zona especial y te emociona. Independientemente de si se escucha más o menos, ver a toda esa zona llena de aficionados hace que te impresione y sientas más al público.

Todos sabemos que su futuro estará ligado a Honda en MotoGP. ¿Le da tranquilidad saber su futuro y así centrarse en el futuro?

Yo estoy centrado al cien por cien en el presente y en la actual temporada. Cualquier aspecto vinculado al futuro lo he delegado en mi personal de confianza y son ellos los que tienen que trabajar en este tema. Yo estoy centrado en buscar los límites de la moto actual, en realizar una buena temporada y tenemos muy claro el objetivo de este año.

¿Cree que el nuevo reglamento de MotoGP le beneficiará?

Cuando estaba en Moto3 no pensaba mucho en Moto2 y ahora es lo mismo; la prioridad es hacer una buena temporada en la categoría intermedia y al año que viene ya veremos.

¿En qué nota que ha mejorado con respecto al David Alonso que empezó en el Mundial de Moto3?

Cuando llegas, es como un sueño hecho realidad y parece que todo te viene grande. Ahora ya se ve con diferente perspectiva, ya que estás asentado en el campeonato, eres campeón del mundo de Moto3 y tratas de seguir disfrutando, pero concentrado en seguir mejorando y seguir luchando por cuotas mayores.

Lo que no ha cambiado es su forma de ser, ya que sigue siendo esa persona simpática y educada con todo el mundo.

Por todos los estímulos que tienes alrededor al ser un deportista de élite, por la fama, el dinero y otros aspectos, a veces es muy fácil desviarte, pero tengo muy claro que seguir siendo humilde, trabajar mucho y seguir siendo la misma persona de siempre.

¿Qué papel tienen en esto la familia y el entorno más cercano?

Como se suele decir, dime con quién te juntas y te diré quién eres (risas). Es muy importante estar bien rodeado, ya que la familia y las personas que están contigo en la profesión son muy importantes Yo tengo la fortuna de estar muy bien rodeado, ya que mis padres son extraordinarios y me han ayudado mucho para poder cumplir mis sueños, y luego el Team Aspar es como una familia, así que no puedo estar mejor en estos momentos.