José Antonio Rueda: "El objetivo para esta temporada es adaptarse en la categoría de Moto2"

Después de un invierno centrado en la recuperación de las graves lesiones sufridas en Malasia antes de finalizar el 2025, el actual Campeón del Mundo de Moto3 ha dedicado gran parte del invierno en la recuperación y la falta de rodaje le ha influido en la adaptación a la categoría de Moto2. El piloto andaluz espera dar un paso adelante y obtener un buen resultado ante la afición local.

Llega una vez más al Gran Premio de casa, con la diferencia que este año es como Campeón del Mundo

Siento que llego con una sensación muy especial que es difícil de explicar ya que el calor que se siente aquí en Jerez es impresionante para todos los pilotos, pero para mí que soy andaluz, todavía lo siento más.

Hace dos años no pudo correr aquí por problemas físicos y el año pasado logró ganar la carrera.

El año pasado fue un año muy bueno y logramos ganar aquí. Es algo que lo recuerdo con mucho cariño, pero ahora estamos en Moto2 y es una categoría que cambia mucho todo y vamos a ver lo que ocurre el fin de semana.

¿Se encuentra bien físicamente después del grave accidente en Malasia?

Fue un accidente bastante serio y el invierno no ha sido lo que esperaba ya que en vez de preparar bien el comienzo de temporada tienes que dedicar tiempo a la rehabilitación. Siempre he dicho que las cosas pasan por algo y lo único que se puede hacer es seguir trabajando duro para seguir avanzando en esta categoría, que está demostrando un gran nivel.

¿Es cierto que los pilotos están hechos de otra pasta, como se suele decir?

Todos los pilotos sabemos que cuando competimos estamos expuestos a una caída y es complicado que a lo largo de la carrera deportiva no tengamos alguna lesión. Esto es un deporte de riesgo y hay que asumir que hay periodos buenos con otros no tan buenos y lo importante es seguir trabajando para adaptarse lo mejor posible a esta categoría.

El comienzo de campeonato no ha sido como esperaba

Llevamos tres carreras y es pronto para sacar conclusiones, aunque sí que es cierto que poco a poco hemos ido mejorando sensaciones, pero también es verdad que este invierno apenas he podido rodar en moto ya que estaba centrado en la recuperación. Y otra cosa importante es que llevo varios años compitiendo con otra moto con unas características diferentes y el estilo de conducción de una Moto2 es totalmente diferente, por lo que hay que adaptarse.

¿Piensa que Jerez es el circuito ideal para dar un paso adelante?

Jerez es un circuito que lo conozco como la palma de mi mano, pero eso ocurre con muchos otros pilotos ya que aquí se celebran competiciones en todas las categorías de formación, por lo que no depende de eso. Lo importante es seguir adaptándome a la categoría

¿Firmaría estar entre los puntos el domingo?

Aunque siempre soy una persona ambiciosa, ahora mismo firmaría estar en los puntos, con la intención de poco a poco seguir mejorando y ojalá podamos estar en un futuro delante.

¿Qué supone ser el primer piloto andaluz en ser Campeón del Mundo?

Ser Campeón del Mundo es algo que está al alcance de muy poca gente, pero encima ser el primer y único andaluz en lograrlo es algo muy especial y difícil de explicar ya que las sensaciones que uno siente cuando pasas por la línea de meta y sabes que eres campeón, es algo único e inolvidable.

De lo primero que recordó fue a su pueblo. Para los que hemos nacido en pequeñas poblaciones, sabemos de la dificultad añadida para lograr estar arriba en el deporte de alta competición.

Vengo de Los Chapatales, un pequeño barrio de Los Palacios, que apenas tiene 150 habitantes y que su actividad principal es la agricultura. Sin el esfuerzo de mis padres y mi familia hubiera sido imposible llegar hasta aquí, aunque también es verdad que fuimos capaces de aprovechar las oportunidades que tuvimos ya que, para llegar hasta el mundial, tienes que estar siempre arriba o de lo contrario, hace falta mucho dinero y yo vengo de una familia humilde.

¿Su objetivo es asentarse en el campeonato de cara a estar ya en condiciones de luchar por los puestos del podio en 2027?

Dada las circunstancias, está claro que este año el objetivo principal es adaptarse a la categoría y lograr estar lo más arriba posible con el paso de las carreras, con la intención de hacer un buen papel el año que viene.

En este Gran Premio también ha recibido el Premio del Motor Ciudad de Jerez a la mejor trayectoria deportiva del 2025.

Es todo un honor recibir esta distinción y ver que mi nombre está junto a otros como Valentino Rossi, Marc Márquez, Toni Bou y grandes campeones hace que me sienta muy orgulloso como andaluz en ser el primer Campeón del Mundo.