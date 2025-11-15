Jorge Martínez 'Aspar': "Sigo con la misma ilusión y con proyectos que marcarán la diferencia"

Este Gran Premio de la Comunidad Valenciana no es una cita cualquiera. Después de un año de la catástrofe de la Dana, las motos vuelven al Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Jorge Mártínez Aspar vivió muy de cerca lo sucedido y después de pasar por momentos muy difíciles por los efectos devastadores, sigue trabajando con proyectos ilusionantes, como la escuela de jóvenes pilotos que marcará la diferencia en el futuro.

Pregunta: Jorge tengo que reconocer que cada vez que le hago una entrevista, siempre es un momento especial para mí ya que cuando era un niño tuve el privilegio de verle ganar en la primera carrera celebrada en el circuito permanente de velocidad de Jerez en el año 1987 y ahora tengo el privilegio de entrevistarle

Respuesta: Sobre esto tengo una anécdota muy reciente ya que hace una semana en Portimao me encontré con el que era alcalde de Jerez por aquel entonces, Pedro Pacheco, y hablamos un poco de aquellos tiempos. Le recordé la anécdota de cuando gané en el año 1981 en el circuito urbano de Mercajerez, ya que cuando fue el momento de entregar los premios me dijo que era la última vez que se corría en ese lugar. Yo me quedé un poco triste por momentos ya que era un circuito en el que nos encantaba competir por aquel entonces, pero de repente nos dijo que el motivo era porque a no muy tardar volveríamos a competir en Jerez, pero en un circuito permanente. Al principio no me lo creí, pero luego la realidad es que con el paso del tiempo vimos que era una realidad y en la primera carrera del mundial en el año 1987 logré la primera victoria, por lo que fue muy bonito.

P: Y después de tantos años le veo con la misma ilusión o todavía más que por aquella etapa.

R: Son ya 46 años en la competición, 43 en el Campeonato del Mundo de MotoGP y los años previos en los que ya estaba limpiando motos. No cabe duda de que la ilusión y la pasión que uno tiene por lo que hace, junto al trabajo realizado durante todos estos años hace que mantengas las ganas por seguir y pienses en nuevos retos. Si la salud me lo permite, quiero seguir aquí durante muchos años y seguir creciendo.

P: ¿Hay alguien en el paddok que lleve más años que usted?

R: Tendría que hacer un esfuerzo para encontrar alguno, puede que algún periodista, pero desde luego como piloto y director de un equipo creo que no hay nadie que lleve 46 años en este campeonato.

P: A lo largo de todos estos años ha habido etapas diferentes, pero de lo que no cabe duda es que el Team Aspar lleva unos años logrando unos resultados extraordinarios

R: La verdad es que estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado estos últimos años, con muchas victorias, podios y varios títulos. Puedo presumir de la cantidad de pilotos han pasado por el Team Aspar, por lo que mi satisfacción es máxima al día de hoy.

P: Y hasta en esta temporada, que podríamos llamar de transición, los resultados están siendo muy positivos

R: Tenía mucha fe en que este año tanto en Moto2 como en Moto3 los resultados serían buenos, pero sinceramente han sido mejor de lo esperado. No podemos olvidar que en Moto2 contamos con Dani Holgado Y David Alonso, dos pilotos que subían de categoría y ambos han logrado ganar carreras y la progresión ha sido clara a lo largo del año. Y en Moto3, Máximo Quiles desde la primera carrera ha demostrado que es un piloto con un talento extraordinario.

P: ¿Qué puede decir de David Alonso y Daniel Holgado?

R: Son dos pilotos muy diferentes. De David creo que no hay mucho que decir, ya que tiene una trayectoria hasta ahora espectacular, ganando las categorías por las que ha pasado y con título de Campeón del Mundo a sus espaldas. Daniel es un piloto muy trabajador, muy metódico y que este año ha dado un gran salto al lograr ganar en Moto2 y ser el piloto novato del año en Moto2. Son diferentes, pero la tarea nuestra es conocerlos bien y ver en qué podemos ayudar para que ambos sigan creciendo y logren buenos resultados.

P: ¿Qué destaca de Quiles? No podemos olvidar que los Márquez están detrás de esta joven promesa

R: No cabe duda de que cuando te encuentras con un piloto con este talento, lo principal es entenderlo y educarlo lo mejor posible para que sea un gran piloto en todos los sentidos. Destaco su naturalidad y capacidad de adaptación a cualquier circuito, ya que es capaz de ir rápido enseguida, sea el tipo de pista que sea. Y cuando cuentas con la confianza de los Márquez, es porque algo han visto en este piloto. Eso te puede hacer sentirte presionado, pero Máximo es el primero en ver que está aquí para ganar, no para pasearse por los circuitos y eso hace que lo lleve muy bien. Evidentemente es muy joven y hay que trabajar mucho con el en el día a día, pero la progresión hasta la fecha es muy buena y estamos muy satisfechos.

P: Usted que ha trabajado con tantos pilotos, le habrá tocado trabajar mucho con las familias

R: Este es un tema muy complicado a veces ya que entendemos que las familias han realizado un gran esfuerzo, incluido el económico, para que sus hijos lleguen a ser pilotos profesionales. Pero tienen que entender que cuando llegan a un determinado nivel, deben estar en un segundo plano y que nosotros seamos los que trabajemos y que confíen en que nosotros vamos a poner el cien por cien de nuestros esfuerzos en búsqueda de los mejores resultados posibles.

P: Otro proyecto de lo que debe estar muy satisfecho es de la escuela de jóvenes pilotos en su complejo de Guadassuar.

R: Creo que es algo que faltaba en este deporte, ya que, si lo comparamos con el fútbol o el tenis, en el motociclismo no había una academia que formara a jóvenes pilotos desde sus inicios hasta que llegar a lo más alto. Nosotros queremos formar a deportistas que quieren ser parte de este deporte y de todos ellos, algunos desearán competir al más alto nivel y otros no. Nosotros disponemos de un circuito, donde hay una escuela donde tratamos de educar a los jóvenes pilotos.

P: ¿Qué encontrarán en el Aspar Circuit?

R: Creo que con nuestra academia de pilotos y mecánicos estamos dando un paso muy importante en el motociclismo, ya que contamos con nuestro propio circuito, con seis equipos de competición, desde las bases hasta el mundial, ya que podrán competir desde los 10 a 12 años, luego de 12 a 14, después de 14 a 16 y a continuación de 16 a 18.

P: ¿Cómo será el campeonato para las jóvenes promesas?

R: La Copa Mir Aspar Team va a constar de 140 niños, con un 40% de extranjeros, lo cual hace ver la dimensión de este proyecto. El campeonato será de ocho carreras por los diferentes circuitos de España, con motos diferentes dependiendo de la edad, para después ir becando y ayudando a aquellos pilotos que veamos que tienen potencial para seguir creciendo.

P: Me recuerda bastante a lo que era la Cuna de Campeones

R: Este proyecto es como terminar de encajar el proyecto que ya empezó hace 26 años, cuando se inauguró este circuito y también la Fórmula Airtel, que era mi patrocinador principal cuando era piloto. Ese campeonato tenía como intención de ayudar y formar a nuevos pilotos. De allí salieron pilotos como Nico Terol, Héctor Barberá, Héctor Faubel, Sergio Gadea o Xavi Forest. Luego apareció la Cuna de Campeones y posteriormente la Finetwork. Nosotros lo que hemos hecho es unirlo todo y crear esta nueva escuela de formación que me hace una especial ilusión, ya que nos hace diferenciarnos de todo el resto.

P: Independientemente de este nuevo proyecto, a lo largo de su vida como director de equipo ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, ya que debido a la gran cantidad de pilotos que ha tenido, han tenido que salir incluso campeones dado que por detrás venían nuevos talentos

R: Es un orgullo ver cómo actualmente el 32% de los pilotos de MotoGP han pasado por el Aspar Team y que hay varios pilotos en Moto2 y Moto3 que también han pasado por nuestra estructura, pero la realidad es que como máximo podemos tener dos pilotos en Moto2 y otros dos en Moto3 y llega un momento en el que tienes que dar oportunidad a otros.

P: Solo le falta volver a MotoGP

R: No estaría mal (risas). Ya estuvimos nueve temporadas y sinceramente no me quita el sueño. Es cierto que fue una gran experiencia y ojalá algún día podamos volver, pero hoy en día es complicado ya que están las plazas limitadas y ya tenemos mucho trabajo con los equipos que tenemos

P: Por aquel entonces los equipos satélites de la máxima categoría no tenían motos tan competitivas como ahora

R: Es algo de lo que en alguna vez he pensado, si ahora tuviera un equipo en MotoGP, la película sería muy diferente a la de aquella etapa, donde se creó una categoría que se llamaba las CRT, pero que no tenía nada que ver con lo de ahora. Es cierto que en la etapa final con Álvaro Bautista logramos terminar cuartos y quintos en alguna carrera con una moto semi oficial, pero era imposible ganar, cosa que ahora sí estamos viendo pilotos que son capaces de ganar con motos en equipos satélites.

P: Y para terminar, no quiero dejar de nombrar lo emotivo de estar en este Gran Premio este año, después de lo sucedido hace un año.

R: Tendríamos que hacer otra entrevista para hablar de todo esto, ya que tengo que agradecer a tanta gente por la ayuda que esta tierra ha recibido. En primer lugar, a todo el paddock, ya que estábamos en Malasia cuando sucedió todo, luego en Barcelona al ver a todos los pilotos con la bandera valenciana, con el himno de Valencia. Nosotros hicimos un crowdfunding en el que recaudamos mucho dinero y en momentos como esos ves que hay mucha gente solidaria y dispuesta a ayudar. Como valenciano, es algo que no olvidaré jamás.