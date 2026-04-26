María Herrera, campeona del mundo: "Me gustaría que el Mundial femenino tuviera mayor difusión"

María Herrera ha estado presente en Jerez con motivo del Gran Premio de España de MotoGP. La actual campeona del mundo del Mundial femenino se muestra muy satisfecha del formato, aunque le gustaría que tuviera una mayor difusión y con motos más potentes, similares a la nueva categoría de sportbike.

¿Echa de menos el paddock de MotoGP?

Siempre me ha gustado estar aquí. Entre Moto3 y MotoE creo recordar que he estado diez temporadas, con muy buenos recuerdos, pero ahora es otra etapa y hay que verlo en positivo, ya que es un buen campeonato pensando en las mujeres y considero que hay que apoyarlo, aunque estaría muy bien poderlo traer al Mundial de MotoGP.

¿Combinar alguna carrera en Superbike y en MotoGP podría ser una buena solución?

Podría ser una solución, ya que las Red Bull no compiten en todas las carreras, por lo que estaría bien estar aquí y crear un campeonato que tuviera continuidad. Estamos hablando para profesionalizar más el campeonato y mejorarlo en todos los sentidos.

¿Qué aspectos positivos y negativos ve en el Mundial femenino?

No cabe duda de que tenemos una mayor visibilidad y eso ayuda. En algunos circuitos contamos con bastante público, pero en otros todavía falta darle una mayor difusión al campeonato. Si pudiéramos correr alguna carrera aquí, aprovechando el gran número de espectadores que tiene, nos ayudaría a crecer todavía más. En cuanto a los aspectos negativos, estaría mejor que la moto fuera más parecida a la sportbike, en cuanto a la potencia y algún otro componente.

¿Cómo sería para usted el campeonato ideal?

Me gustaría que hubiera dos vías. Una la de Superbike para poder competir en un futuro en la categoría de Sportbike y otra como la F1 Academy, para poder ir en un futuro a Moto3. Además, en dos años van a competir con los motores que llevamos ahora en nuestro campeonato potenciados, por lo que, si mejoramos un poco nuestra moto, podremos lograr que las mejores pilotos puedan optar a competir en otras categorías, aunque para eso hacen falta patrocinadores. Hay que lograr dar estabilidad al mundial femenino, sin cerrar puertas a otras categorías si se dan las condiciones adecuadas.

Dada su veteranía, es como si usted fuera la representante del resto de pilotos.

Me siento legitimada, ya que he competido durante bastantes años en campeonatos con hombres y creo que he logrado ser competitiva. Ahora toca defender y promocionar el Mundial Femenino, de lo que me siento muy orgullosa, y hay que seguir trabajando para mantenerlo y promocionarlo.

¿Qué opina del dominio una vez más de pilotos españoles?

Se crea un campeonato nuevo y las mujeres españolas dominando de nuevo (risas). Bueno, es cierto que hay mujeres de otros países que se están mostrando competitivas, pero nuestro dominio, al menos hasta ahora, se debe a que también entrenamos con los mejores, lo que nos hace más rápidas.

¿Qué supone para usted ser campeona del mundo?

Me da tranquilidad, ya que es fruto del esfuerzo de muchos años. Es muy bonito estar en la gala en Suiza, compartiendo momentos con Marc Márquez o Toni Bou, grandes campeones, y ver que te reconocen como Campeona del Mundo es algo muy especial. Sin duda, ha sido uno de los mejores momentos en mi vida deportiva.