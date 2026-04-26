GP DE ESPAÑA

Marc Márquez se cae en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP

El catalán sufre un contratiempo en Jerez durante el GP de España en una nueva oportunidad por darse con el liderato, que antes de empezar la carrera era de 24 puntos.

ondacero.es

Madrid |

Marc Márquez se cae en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP
Marc Márquez se cae en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP | Europa Press

El español Marc Márquez se ha caído en la segunda vuelta del Gran Premio de España de MotoGP cuando se encontraba segundo por detrás de su hermano, Alex Márquez. Había empezado la carrera, además, con 24 puntos.

El piloto de Ducati, que había arrancado desde la pole, vio cómo la carrera disputada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto terminaba tras una caída en una de las primeras vueltas. Hasta ese momento todo estaba de parte de Márquez, ya que el sábado protagonizó el mejor tiempo en la clasificación.

En la jornada del domingo, sin embargo, Márquez empezó con buen pie, pero en la segunda vuelta fue cuando ocurrió el accidente en una curva complicada marcada por el viento, lo que le dejó fuera de la pista.

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