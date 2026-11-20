El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto que endurece los criterios de instalación de los centros de datos para garantizar su sostenibilidad y la soberanía digital. El objetivo es evitar subidas de precios en la factura o penalizar otras actividades industriales. Por ejemplo, su consumo de agua deberá limitarse a 0,1 litros por kilovatio/hora. Además, cada hora del día, el 80% de la energía que consuman deberá ser de origen renovable.

Eso sí, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explica que habrá una moratoria en el cumplimiento progresivo de los requisitos hasta el 1 de enero de 2032. Ha explicado que lanzan “un régimen transitorio" - al que las empresas pueden o no adherirse voluntariamente - entendiendo que el cumplimiento de estos requisitos para aquellos centros de datos más inmediatos requerían ciertas flexibilidades”.

Aagesen ha detallado que los datacenter “tendrán que cumplir una rampa, con lo cual empezarían con un 60% de correlación en las horas punta para pasar a un 70% en 2029 y a partir del 1 de enero 2032, todos los centros de datos tendrán que cumplir con el 80% de la adicionalidad y con la correlación horaria”.

En Aragón cabe recordar que el anuncio y borrador de esta nueva normativa - “pionera” según Aagesen - generó gran preocupación al entender el ejecutivo autonómico que pone en riesgo inversiones milmillonarias de centros de datos. Tanto el gobierno como la patronal de centros presentaron alegaciones.

Cabe mencionar que el Gobierno también ha aprobado en el consejo la planificación de la red eléctrica con horizonte al año 2030. Supondrá más de 17.000 millones de inversión en todo el país.