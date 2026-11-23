LEER MÁS Aprobado el decreto de centros de datos, con una moratoria hasta 2032

Esa norma restringe el uso de agua para la refrigeración y establece que el consumo de energía debe de ser en un 80% de renovables. Además, fija que corresponda a parque eólicos construidos en los últimos tres años. Desde Spain DC insisten en que estos criterios son imposibles de cumplir.

Con esta medida el Gobierno de España pretende frenar un posible incremento del precio de la energía. Sin embargo, la directora general de la patronal de los centros de datos, Begoña Villacís, asegura que buena parte de las energías renovables que se generan no se consume por falta de demanda. Por eso, ya ha anunciado que recurrirán el decreto del Gobierno de España.

La delegada del Gobierno, Noelia Herrero, defiende que el Gobierno de España no va en contra de los centros de datos, aunque es necesario regularlos para limitar el consumo de agua y energía. Advierte de que la factura eléctrica podría aumentar en 5.000 millones de euros. Por eso, critica el posicionamiento del ejecutivo autonómico.