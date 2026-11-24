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Uno de los retos es que los coches sin conductor tengan mayor presencia, algo que pasa por la mejora de la conectividad, más regulación e impulso político. En Estados Unidos los vehículos autónomos realizan más de 20 millones de trayectos, pero en Europa, apenas circulan por las calzadas, a pesar de que la industria está preparada.

El director general de ANFAC, José Luis López- Tafall explica que Aragón es un territorio privilegiado porque dispone de una red de electrificación y ha trabajado en la descarbonización. El foco ahora está puesto en una futura regulación que a priori no es conflictiva porque todo el sector tiene interés en que salga adelante. Previsiblemente en noviembre se lanzará en Madrid el nuevo servicio de robotaxi.

Durante el congreso, hay demostraciones prácticas de cómo funcionan los coches sin conductor. Es el caso un autobús autónomo desarrollado por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia que ya son una realidad. Utiliza la Inteligencia Artificial y la conectividad para detectar patrones y evitar peligros. El gran número de sensores detectan cualquier incidente.

Este autobús da servicio en el Campus Universitario de Vigo. Se trata de un bus de 12 plazas que podría alcanzar los 35 kilómetros por hora y que conecta las diferentes facultades. Fueron los primeros en conseguir el distintivo de la DGT para vehículos autónomos. Un entorno de experimentación que ha sido posible gracias a la ordenanza Sanbox del Ayuntamiento que permite pruebas experimentales en entornos reales.