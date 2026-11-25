La provincia de Huesca cerró 2025 con una situación económica favorable impulsada por el crecimiento del empleo, la fortaleza de sus exportaciones y el peso de sectores como la agroindustria, la logística y la tecnología. Así lo recoge el Informe Económico de Aragón 2025, elaborado por Auren en el marco de los estudios de la Fundación Basilio Paraíso y presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Huesca.

En el documento destaca la evolución del mercado laboral en el Alto Aragón. Huesca registró una tasa de paro del 4,69% en el último trimestre de 2025, la más baja de España y tres puntos por debajo de la media aragonesa. Además, la provincia alcanzó los 113.300 ocupados, alrededor de 8.000 más que el año anterior. Soledad Monge responsable de consultoría y estrategia de negocio en Auren consultores, y responsable de la elaboración del estudio económico, ha destacado que el sector servicios continúa siendo el principal generador de empleo, con cerca del 58% de los trabajadores, aunque el informe subraya el fuerte crecimiento experimentado por la industria y la construcción, que aumentaron su ocupación un 11,5% y un 11,2%, respectivamente.

La actividad exportadora sigue siendo otro de los pilares de la economía oscense. Las ventas al exterior alcanzaron los 2.483,7 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior,3 mientras que el saldo comercial se mantuvo en terreno positivo con un superávit de 1.449,4 millones de euros.

El estudio también pone de relieve la importancia del sector primario. La agricultura y la ganadería representan el 18,1% del empleo provincial, una proporción muy superior a la de Zaragoza y Teruel. Asimismo, la superficie agraria declarada aumentó durante 2025 hasta superar las 725.000 hectáreas.

En el ámbito empresarial, Huesca contabilizó 15.627 empresas con sede principal en la provincia. Aunque son 39 menos que un año antes, mantiene la mayor densidad empresarial de Aragón, con casi 68 empresas por cada mil habitantes.

De cara al futuro, el informe señala como grandes oportunidades de crecimiento el desarrollo tecnológico vinculado a los centros de datos proyectados en Huesca y Walqa, así como el impulso de la agroindustria y la logística en el eje Somontano-Cinca Medio-La Litera-Bajo Cinca. Entre los principales retos aparecen la necesidad de profesionales con formación técnica especializada, facilitar la participación de las pymes en las grandes inversiones previstas y recuperar la demanda del turismo nacional, que descendió durante el último ejercicio. La principal conclusión del estudio es que Huesca dispone de una base económica sólida y de nuevas oportunidades de crecimiento, aunque el desafío será convertir las inversiones previstas en empleo estable, actividad para las empresas locales y desarrollo equilibrado en toda la provincia.