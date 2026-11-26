El 27 de noviembre Zaragoza dará la bienvenida a la Navidad iluminando sus calles con un encendido que tendrá lugar en la plaza Aragón de la capital aragonesa. Este año, el encendido correrá a cargo de la cantante Vicco. El recorrido lumínico de este año tiene varias novedades como las nuevas luminarias en las calles plaza de España, Cinco de Marzo, plaza San Miguel, la entrada al parque Pignatelli y el interior del Mercado Central. La calle Alfonso estrena nueva iluminación con animación y sincronización musical.

Para día de la inauguración de la iluminación navideña, el Ayuntamiento de Zaragoza destina en este 2026, 10.890 euros para el alquiler, montaje y desmontaje de los equipos de sonido, iluminación y efectos especiales para un momento que no sólo se podrá vivir en la plaza España sino también a través de una gran pantalla LED que se ubicará en la plaza Santa Engracia. Supone un 75% más que el año pasado, que se destinó 6.200 euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado 1.500.000 euros a la iluminación navideña que este año, de nuevo, serán luces led de bajo consumo.

Horario del encendido de luces

El encendido oficial de las luces de Navidad se producirá el viernes 27 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el miércoles 6 de enero de 2025.

El día de la inauguración, las luces se encenderán a las 18:30 horas en la plaza Aragón y, a partir de entonces, el encendido durante el resto de la temporada navideña será desde el atardecer, sobre las 18:00 horas, a 01:00 horas.

En torno a las 17:30 comenzarán actividades y espectáculos teatrales itinerantes desde la plaza España. Tras el encendido de las luces, a las 18:30, la cantante Vicco interpretará varios villancicos.

En qué calles de Zaragoza hay decoración de Navidad

Las luces de Navidad llegarán a un gran número de las calles y plazas de Zaragoza con un corredor lumínico renovado que ha contado con una inversión de 1,5 millones de euros. Las novedades y enclaves más destacados son: