El 27 de noviembre Zaragoza dará la bienvenida a la Navidad iluminando sus calles con un encendido que tendrá lugar en la plaza Aragón de la capital aragonesa. Este año, el encendido correrá a cargo de la cantante Vicco. El recorrido lumínico de este año tiene varias novedades como las nuevas luminarias en las calles plaza de España, Cinco de Marzo, plaza San Miguel, la entrada al parque Pignatelli y el interior del Mercado Central. La calle Alfonso estrena nueva iluminación con animación y sincronización musical.
Para día de la inauguración de la iluminación navideña, el Ayuntamiento de Zaragoza destina en este 2026, 10.890 euros para el alquiler, montaje y desmontaje de los equipos de sonido, iluminación y efectos especiales para un momento que no sólo se podrá vivir en la plaza España sino también a través de una gran pantalla LED que se ubicará en la plaza Santa Engracia. Supone un 75% más que el año pasado, que se destinó 6.200 euros.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado 1.500.000 euros a la iluminación navideña que este año, de nuevo, serán luces led de bajo consumo.
Horario del encendido de luces
El encendido oficial de las luces de Navidad se producirá el viernes 27 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el miércoles 6 de enero de 2025.
El día de la inauguración, las luces se encenderán a las 18:30 horas en la plaza Aragón y, a partir de entonces, el encendido durante el resto de la temporada navideña será desde el atardecer, sobre las 18:00 horas, a 01:00 horas.
En torno a las 17:30 comenzarán actividades y espectáculos teatrales itinerantes desde la plaza España. Tras el encendido de las luces, a las 18:30, la cantante Vicco interpretará varios villancicos.
En qué calles de Zaragoza hay decoración de Navidad
Las luces de Navidad llegarán a un gran número de las calles y plazas de Zaragoza con un corredor lumínico renovado que ha contado con una inversión de 1,5 millones de euros. Las novedades y enclaves más destacados son:
- Plaza España: se han colocado nuevas luminarias.
- Calle Alfonso: se ha instalado un nuevo techo luminoso con animación y sincronización musical.
- Paseo Independencia: se ha limitado la iluminación a la parte central del paseo con unas cortinas de luz con forma de carámbanos y estrellas, además de contar con dos grandes estrellas tridimensionales.
- Zonas comerciales de la ciudad: Delicias, Bretón, León XIII compromiso de Caspe, Avenida de América o la Calle Sobrarbe iluminados con diferentes elementos ornamentales.
- Plaza Paraíso: un gran árbol de Navidad que representa las conexiones neuronales de Santiago Ramón y Cajal, un paraguas de luz cubre la gran Virgen del Pilar de Monge
- Plaza del Pilar: un gran lazo gigante de casi 69.000 leds envuelve e ilumina el consistorio.
- Parque Grande José Antonio Labordeta: dos ángeles de 10 metros de altura y 28.700 leds dan la bienvenida desde el Puente de los Cantautores y un gran nacimiento a los pies de la escalinata del Batallador.
- Gran Vía: al comienzo de la calle se ubica una entrada en forma de estrella y diferentes escenas navideñas a lo largo del paseo.
- Puerta del Carmen: se ubicará una composición luminosa
- Plaza de la Ciudadanía: se ha cambiado la decoración por una gran locomotora
- La plaza Sas: este año se ha colocado un carruaje luminoso