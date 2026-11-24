El Informe Anual 2025 de Wikiloc, la plataforma y app de referencia para los amantes de la montaña con 19 millones de usuarios, sitúa en la provincia de Huesca las tres rutas más populares del país. El informe coloca en el primer puesto el recorrido que une la Pradera de Ordesa con la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En segunda posición aparecen las Tres Cascadas de Ardonés, en el valle de Benasque, mientras que el tercer puesto corresponde a la ruta del Ibón de Acherito, en el valle de Hecho. Tres itinerarios altoaragoneses que copan un ranking nacional en el que participan destinos de toda España.

El protagonismo de Huesca se extiende también al ciclismo de carretera, donde la Quebrantahuesos encabeza la clasificación nacional de popularidad, y a las actividades de nieve, con la ruta de esquí de montaña del Garmo Negro como la más popular de España durante 2025. A estos resultados se suma otro dato significativo: tres de los cinco lugares más fotografiados de España por los usuarios de Wikiloc están en la provincia de Huesca. Se trata de la Cola de Caballo, las Gradas de Soaso y la Cascada de la Cueva, tres enclaves del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que figuran entre los escenarios naturales más compartidos en una plataforma en la que durante el pasado año se publicaron 12 millones de fotografías en España.

Wikiloc, creada en 2006, es una plataforma web y aplicación móvil especializada en grabar, compartir y seguir rutas georreferenciadas al aire libre. Se ha convertido en una de las grandes referencias en España para descubrir itinerarios de senderismo, montaña, ciclismo y otras actividades deportivas. Al cierre de 2025 contaba con más de 39 millones de rutas disponibles en España y una comunidad internacional de más de 19 millones de usuarios.