Huesca acogerá en noviembre la gala de las estrellas Michelín

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La capital oscense acogerá el próximo mes de noviembre la gala de las preciadas Estrellas Michelín, el evento anual que reúne a los mejor del talento gastronómico de nuestro país. Una candidatura que ha sido impulsada conjuntamente por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca dentro de su estrategia de promoción turística y gastronómica de la provincia.

La gala tendrá lugar el martes 24 de noviembre en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos en una ceremonia que será retransmitida en directo por el canal internacional de la Guía Michelin. Tras ella, tendrá lugar la tradicional cena de gala para alrededor de 700 invitados. Carmelo Bosque, chef del restaurante Lillas Pastia, liderará un equipo integrado por varios cocineros de la provincia, encargados de elaborar el menú. La elección de Huesca como sede supone un espaldarazo para el sector hostelero y gastronómico del Alto Aragón, tras años reforzando su posicionamiento como destino culinario de referencia.

Para Michelin, hacer su siguiente gala, siempre itinerante, en Huesca, "es una oportunidad para visibilizar el extraordinario patrimonio gastronómico y la riqueza de producto de Aragón". "Esta elección refuerza nuestro compromiso con la pluralidad territorial de la gastronomía española y la capacidad de la cocina local para dialogar con las grandes tendencias internacionales", indica la organización en un comunicado. El director comercial de Michelín, Miguel Pereda, ha agradecido a las instituciones implicadas, destacando el especial esfuerzo y enorme ilusión del presidente de la Diputación Provincial Isaac Claver.

La provincia de Huesca cuenta con dieciocho restaurantes representados en la selección de la guía Michelin 2026, de los cuales, ocho tienen una estrella, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersados en pequeñas poblaciones de la provincia. Se trata de una situación singular en España, con una excelente propuesta gastronómica en la que priman la calidad y los productos de proximidad, con algunos de los restaurantes destacados en la guía presentes en poblaciones de menos de 100 habitantes.

Para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la elección de Huesca como sede de la galas de las estrellas Michelin, supone un reconocimiento a muchos años de trabajo bien hecho, a las instituciones que apuestan por la ciudad y la provincia y al talento de la Comunidad Autónoma que posee una de las mejores gastronomías del mundo. Asimismo, ha reconocido el mérito de que haya "restaurantes con Estrella Michelin en municipios escasamente poblados, como ocurre el Pirineo", y el papel que estos establecimientos juegan contra la despoblación.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, subrayaba este logro se obtiene gracias al trabajo desarrollado durante muchos años por todos los restaurantes, las cafeterías, los bares, los hoteles, los productores de la provincia. Mientras que la alcaldesa Lorena Orduna considera que la celebración de esta gala será un antes y un después para la ciudad y una oportunidad para mostrar al mundo su talento, cercanía y profesionalidad.

La gala, que reunirá a 700 invitados entre cocineros, empresarios, prensa especializada y representantes institucionales, generará un importante impacto económico y turístico para la ciudad. Las previsiones apuntan a una ocupación hotelera cercana al 100 % durante esos días tanto en Huesca como en las localidades de alrededor por lo que para dar cabida a todos los asistentes se contará también con la capacidad hotelera de Zaragoza.