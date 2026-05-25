El nuevo Hospital de Alcañiz echa a andar

Hoy se ha realizado la puesta en servicio de forma oficial el nuevo Hospital de Alcañiz, una infraestructura que culminará su activación el próximo 2 de junio con la puesta en funcionamiento de los Servicios de Urgencias y Quirófanos y el traslado de los pacientes que están hospitalizados en el antiguo centro.

El nuevo hospital triplica la superficie del anterior al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados y contará con 178 camas, 20 plazas de hospitalización a domicilio, seis quirófanos y cuatro paritorios. Además, incorpora tres hospitales de día, una inversión de 4,4 millones de euros en Radiodiagnóstico, cirugía robótica prevista antes de final de año y una unidad pública de hemodiálisis con 21 puestos. El nuevo hospital, centro de referencia para 73.000 vecinos de 85 municipios y siete comarcas, cuenta con casi 900 trabajadores.

El presidente del ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha estado en la puesta de largo del nuevo centro hospitalario. Durante el acto, el consejero de Sanidad Ángel Sanz ha avanzado que el nuevo Hospital de Teruel prevé iniciar el traslado en septiembre para entrar en funcionamiento a final de año.