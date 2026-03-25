SANIDAD

El Hospital de Alcañiz pone en marcha la unidad de Nefrología

Recibe unos 20 pacientes al día, mientras que en las consultas se atienden a unas 35 personas a la semana.

Redacción

Teruel |

HOSPITAL ALCAÑIZ
El Hospital de Alcañiz pone en marcha la unidad de Nefrología | Gobierno de Aragón

El nuevo Hospital de Alcañiz ha puesto en marcha la Unidad de Nefrología, que incluye 21 puestos para hemodiálisis, un servicio que estaba externalizado y ahora pasa a ser gestionado al cien por cien por la sanidad pública.

La nueva unidad suma un total de 678 metros cuadrados, de los que 320 corresponden a la sala de hemodiálisis, donde reciben a unos 20 pacientes al día, mientras que en las consultas se atienden a unas 35 personas a la semana. De esta forma, por el nuevo hospital pasan más de 1.130 pacientes cada semana.

A los servicios de Nefrología y hemodiálisis se suman los de las consultas externas que se han ido trasladando desde la apertura del nuevo centro: Medicina Interna, Neurología, Endocrinología, Reumatología, Medicina Preventiva, Rehabilitación, Medicina del Trabajo, Dermatología, Neumología y el servicio de Radiodiagnóstico.

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