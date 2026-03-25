El Hospital de Alcañiz pone en marcha la unidad de Nefrología

El nuevo Hospital de Alcañiz ha puesto en marcha la Unidad de Nefrología, que incluye 21 puestos para hemodiálisis, un servicio que estaba externalizado y ahora pasa a ser gestionado al cien por cien por la sanidad pública.

La nueva unidad suma un total de 678 metros cuadrados, de los que 320 corresponden a la sala de hemodiálisis, donde reciben a unos 20 pacientes al día, mientras que en las consultas se atienden a unas 35 personas a la semana. De esta forma, por el nuevo hospital pasan más de 1.130 pacientes cada semana.

A los servicios de Nefrología y hemodiálisis se suman los de las consultas externas que se han ido trasladando desde la apertura del nuevo centro: Medicina Interna, Neurología, Endocrinología, Reumatología, Medicina Preventiva, Rehabilitación, Medicina del Trabajo, Dermatología, Neumología y el servicio de Radiodiagnóstico.