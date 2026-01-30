Convocadas plazas de difícil cobertura en hospitales periféricos

LEER MÁS Aragón oferta 46 plazas médicas en zonas de difícil cobertura

Estos puestos forman parte de una oferta pública de empleo de 139 puestos para incentivar que facultativos de un total de 19 especialidades vayan a centraos en los que no se pueden cubrir esas plazas. El BOA anuncia hoy las primeras 14 plazas de Anatomía Patológica, Endocrinología y Reumatología en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y Teruel

Posteriormente, se realizará una tercera fase en la convocatoria de difícil cobertura que se destinará para plazas de Medicina de Familia en el medio rural. Con esta medida, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la equidad territorial en los centros de salud y la mejora de la atención sanitaria en hospitales comarcales y provinciales, garantizando que la ciudadanía disponga de especialistas en áreas clave de la salud.

Nuevas tecnologías

Continúa el despliegue de la cirugía robótica en Teruel. En el Hospital Obispo Polanco ya se ha empezado a usar el robot Versius en intervenciones de ginecología y urología. En concreto, para la extirpación de ovarios o próstata. La utilización de esta tecnología permite mayor precisión por lo que reduce las complicaciones y favorece una recuperación más rápida.

Por ejemplo, en intervenciones de patologías benignas, se logra reducir el sangrado o el dolor postoperatorio. La jefa de Ginecología, Marta Garcés, valora que la cirugía robótica refuerza la equidad del sistema sanitario.