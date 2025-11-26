Casa Rubén en Hospital de Tella, nueva estrella Michelín para Huesca

El Alto Aragón se consolida como destino gastronómico de referencia en España. Con ocho estrellas Michelín, la provincia de Huesca es el territorio con más estrellas por habitante. Casa Rubén es el último establecimiento que se ha sumado a la constelación gastronómica oscense.

Con solo tres mesas y capacidad para ocho comensales, Casa Rubén acaba de entrar en la élite gastronómica con su primera estrella Michelín. Se trata de un establecimiento único, ubicado bajo una bóveda de piedra del siglo XVI, en la pequeña población de Hospital de Tella en pleno Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Abrió sus puertas en 1987 como restaurante familiar que servía bocadillos, ensalada y carne a la brasa. Con el chef Rubén Coronas y su mujer Cristina Romero al frente ha conseguido abrirse camino hasta entrar en este selecto grupo.

Su menú “Sueños”, basado en sabores del Pirineo, combina cocina de montaña, tradición e inspiración contemporánea, destacando por su compromiso con los productos locales y el entorno natural.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De este modo, la provincia de Huesca cuenta con un total de ocho estrellas Michelín ya que los inspectores de la guía han mantenido las otras siete estrellas: Lillas Pastia, Tatau, Callizo Canfranc Express, Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales.