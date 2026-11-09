El potencial del cicloturismo en Aragón se da cita en Pedal Spain

Proyectos como Zona Zero, Pedaleando por el Maestrazgo, Grava Fayonera, Cadencia Zero, La Corraliza y Destino 41 son ejemplos de cómo cada vez son más los proyectos que apuestan por el cicloturismo en Aragón. “Desde la pandemia ha habido un salto cualitativo con la llegada de rutas, recorridos y proyectos en torno al cicloturismo”, explica Arturo Sancho, coordinador de la organización de Pedal Spain, quien añade que muchos de ellos han sido posible gracias a las ayudas Next Generation.

Iniciativas que lo han permitido es desestacionalizar el turismo, ya que no sólo se realizan estas actividades en temporada alta, sino que la primavera y el otoño son épocas muy propicias para disfrutar de actividades con la bicicleta, un ejemplo está en las rutas entre viñedos de la Ruta de la Garnacha en Campo de Borja o las diferentes Vías Verdes que se están recuperando. “Estos proyectos están favoreciendo a que haya más actividad en el territorio y, por lo tanto, permita el desarrollo local en zonas en las que de otra manera no tendría posibilidades. Tenemos una realidad, pero habría que pedir a las administraciones un poco más de cariño para saber cuánto supone este sector y que apoye nuevos proyectos”, asegura Sancho.

El auge del cicloturismo también está favoreciendo a la limpieza y recuperación de senderos y vías, como son todos los trazados férreos que están en desuso o que ni siquiera llegaron a ponerse en marcha, lo que permite “poner en valor las zonas rurales y naturales”, afirma el coordinador de Pedal Spain.

Precisamente estos aspectos se han puesto de manifiesto en la segunda edición de Pedal Spain, apoyados por la Diputación de Zaragoza y en la que no sólo se han presentado rutas y salidas en bicicleta como la Social Gravel Ride sino que también se han desarrollado talleres y charlas como “mecánica de supervivencia para cicloviajes” impartida por La Pedalera o un laboratorio de biomecánica. A todo ellos e sumaron más de 68 entidades que mostraron todas sus propuestas y proyectos.