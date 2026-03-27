El Matarraña refuerza el turismo de aventura y de bicicleta desde Fuentespalda

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El ciclismo y el deporte de aventura está en auge, sobre todo, los destinos que cuentan con espacios en los que los amantes de estas disciplinas pueden desarrollar todo su potencial. Con este ánimo, con el de atraer a todo este público, la comarca del Matarraña ha apostado por la construcción de un Bici Park y un Dirt Park. Dos instalaciones que han supuesto una inversión de 200.000 euros y que han sido financiadas con los Fondos FITE 2022.

El presidente de la comarca del Matarraña, Fernando Camps, explica que vieron una oportunidad de potenciar un atractivo turístico para los amantes del deporte y de la aventura “aprovechando el paisaje y la identidad que nos da la orografía y el territorio de la comarca que tenemos”. Un complemento a la Vía Verde que cada año atrae más turismo familiar y que potencia el turismo sostenible y de calidad a través de sus recursos naturales.

Por su parte, la alcaldesa de Fuentespalda, Nerea Caldú, destaca la buena acogida que han tenido estas instalaciones, que ya han reunido, en un fin de semana, más de 200 riders que comprobaron in situ cómo habían quedado estas nuevas instalaciones. “Nos hemos centrado en un turismo más deportivo, próximamente volverá a abrir la tirolina y se ha aprovechado el acceso a esta instalación para poder acceder a estos dos nuevos parques”.

Proyecto Bici Park

El Bici Park y el Dirt Park ha contado con el asesoramiento de Senderos con Historia, desde donde Juan Luis Aguilar destaca que se tiene el objetivo de contar con las mejores líneas de toda España, sobre todo la línea negra, pensada para “expertos, para realizar saltos espectaculares y nivel profesional para, de esta manera, conseguir que vengan a entrenar desde cualquier punto de España e incluso desde Francia”. Además de la pista, otro de los puntos a favor es la meteorología, que permitirá tener abiertas las líneas durante todo el año.

A las cuatro líneas de diferentes niveles, desde inexpertos hasta profesionales, se suma un sendero que ha recuperado Senderos con Historia, un camino que conducía a una torre medieval y en la que se va a poder practicar la modalidad de Enduro, también con diferentes grados de dificultad.

Gastronomía

Y para reponer fuerzas después del ejercicio, en Fuentespalda se encuentra uno de los restaurantes que cuenta con la Estrella Verde de la guía Michelín y recomendado por esta guía, además de tener un Sol de la Guía Repsol. Se trata de la Torre del Visco. En él, su chef Mónica Benítez, asegura que le gusta trabajar con productores de la zona porque son quienes le hablan del producto y puede sacarle el máximo partido.

De hecho, está apostando también por recuperar platos tradicionales que pueden verse en su carta como los fesols de Beceite, farinetas o garbanzos verdes.