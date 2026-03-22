Gúdar-Javalambre: rutas en bicicleta entre naturaleza y patrimonio en Teruel

Recorrer Gúdar-Javalambre en bicicleta permite descubrir la diversidad de sus paisajes y la personalidad de cada localidad. “Cada pueblo tiene su propia personalidad”, señala, subrayando las diferencias entre la sierra de Gúdar y la sierra de Javalambre.

Entre los enclaves destacados se encuentra Fuentes de Rubielos, definido como “naturaleza pura, con rutas entre pinares y zonas de agua donde incluso te puedes refrescar en verano”. También Sarrión, conocido por la trufa negra, donde “es muy curioso ver cómo está todo rodeado de pequeños campitos llenos de encinas en cuyas raíces crecen sus trufas”.

Otro punto relevante es Arcos de las Salinas, descrito como “un sitio espectacular, con paisajes abiertos y uno de los cielos más limpios de España, ideal incluso para observar estrellas”. Por su parte, Mora de Rubielos representa “el corazón histórico de la comarca” gracias a su patrimonio y su castillo.

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Infraestructura cicloturista y sostenibilidad

La experiencia cicloturista en la comarca se apoya en una red de 24 estaciones de alquiler, una en cada municipio, con más de 80 bicicletas disponibles. Estas estaciones, equipadas con placas solares, incorporan además herramientas para reparaciones y puntos de carga para bicicletas eléctricas, lo que refuerza su componente sostenible y funcional.

Gúdar-Javalambre | Turicleta

Rutas para todos los niveles

Entre las propuestas destaca una ruta de unos 20 kilómetros entre Mora de Rubielos y Valbona, por carreteras secundarias y caminos tranquilos. También la Vía Verde de Ojos Negros, “uno de los grandes recorridos cicloturistas de España”, con más de 160 kilómetros y un trazado accesible para todo tipo de usuarios.

Para ciclistas con mayor experiencia, se propone una ruta circular de 34 kilómetros desde Alcalá de la Selva, que incluye ascensos progresivos y paisajes de alta montaña, combinando pinares, praderas y antiguas sendas ganaderas. Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.