Del vino de Valeria Mazza a los churros gourmet: las grandes tendencias gastronómicas que triunfan en el Salón Gourmets 2026

Una de las novedades más llamativas del Salón Gourmets ha sido el lanzamiento de Finca Valeria, el vino desarrollado junto a la modelo internacional Valeria Mazza. Félix Solís Ramos, director general comercial de Félix Solís Avantis, explicó que la iniciativa nace de una amistad personal surgida en el festival Starlite y de la voluntad de acercar al vino español fórmulas internacionales que ya funcionan con celebridades como Brad Pitt.

“Queríamos no ser menos que otros países y aplicar esta fórmula de éxito a España”.

Más allá de la imagen, el proyecto apuesta por vinos frescos y accesibles, en línea con las nuevas tendencias de consumo. Félix Solís reconoce que el mercado se dirige hacia elaboraciones con menor graduación alcohólica y opciones 0,0: “El vino no necesita tener mucho alcohol para ser apetecible y disfrutarlo”.

La experiencia del vino ya no se limita a la copa. El auge del enoturismo en España es otra de las grandes tendencias. En Morales de Toro (Zamora), la compañía ha creado un museo interactivo del vino que mezcla historia, experiencias inmersivas y actividades familiares. “El enoturismo está en pleno auge”, afirmó Félix Solís, convencido de que el consumidor actual quiere conocer el origen del producto, la historia del viñedo y el territorio que hay detrás de cada botella.

La tortilla de patata española conquista Estados Unidos

Pocos productos representan mejor la cocina española que la tortilla de patata. Y ahora también vuela a 5.000 metros de altura. Senén González, creador de La Cocina de Senén y responsable de una de las tortillas más premiadas de España, celebra que su receta se sirva en la clase business de Delta Air Lines gracias a un menú diseñado por José Andrés.

“Conseguir que un americano esté comiendo tortilla de patata española en business es un sueño”

Para Senén, la tortilla vive una nueva edad de oro. Después de años en los que predominaban productos mediocres, ahora vuelve la obsesión por la calidad y la técnica. El cocinero defiende claramente la tendencia de las tortillas más jugosas y menos cuajadas: “El huevo tiene que chorrear, tener color y cremosidad”.

El chef vasco también reflexiona sobre el aumento del coste de los ingredientes y reivindica el valor gastronómico de una buena tortilla: “La tortilla de patata buena es un plato exquisito que hay que pagar”.

Ribera del Duero: vino, patrimonio y turismo experiencial

La Ribera del Duero continúa consolidándose como uno de los grandes destinos de enoturismo de España. Estíbaliz Abajo, relaciones públicas de Cillar de Silos y Dominio del Pidio, explicó cómo sus visitas combinan vino, patrimonio e historia en bodegas subterráneas de los siglos XVI y XVII.

“No queremos masificación; queremos que la experiencia sea auténtica”

Las visitas incluyen catas, recorridos históricos y una inmersión completa en la tradición vinícola de la zona, vinculada incluso a los monjes de Silos desde el siglo XII. Además, la bodega experimenta con variedades como la garnacha para adaptarse al cambio climático sin perder identidad territorial.

Pero el atractivo no termina en el vino. La escapada se complementa con gastronomía, naturaleza y patrimonio. Desde el lechazo de Aranda hasta la Catedral de Burgos, Estíbaliz reivindica una provincia “que muchas veces sigue siendo un paraíso por descubrir”.

El aceite de oliva reivindica la fritura saludable

En plena demonización de los fritos, el Salón Gourmets también ha servido para reivindicar el valor del aceite de oliva virgen extra como ingrediente saludable. Lucía Matas, directora comercial de Almazaras de la Subbética, defendió que el secreto de una buena fritura está en la calidad del aceite.

“El mejor laboratorio es la freidora”

Según explica, los antioxidantes naturales del virgen extra permiten proteger tanto el aceite como el alimento durante la fritura, evitando digestiones pesadas y una degradación rápida de la grasa. “Siempre que vayamos a freír, nuestra recomendación es utilizar aceite de oliva virgen extra”, insistió.

La compañía, además, sigue innovando con nuevos sabores de patatas fritas como curry o wasabi, desarrollados tras años de pruebas e investigación.

Matas también puso en valor el auge del oleoturismo en Andalucía, especialmente en la comarca de Priego de Córdoba, donde el visitante puede recorrer olivares, participar en la recogida de aceituna y entender el origen de uno de los productos esenciales de la dieta mediterránea.

Churros gourmet: la revolución inesperada de un clásico español

Si alguien pensaba que el churro no podía reinventarse, Carlos Chavaud demuestra lo contrario. Su proyecto Churros Pinocho Gourmet convierte este producto tradicional en una experiencia gastronómica sofisticada sin perder la esencia popular.

“El churro español es una receta universal, pero nosotros descubrimos que podía ser gourmet”

El secreto está en la técnica, el control preciso de la temperatura del aceite y una receta familiar centenaria nacida en Lanzarote. Sus churros, elaborados con sal de Janubio, presumen de ser ligeros, secos y nada grasientos. Tanto, que la marca promete devolver el dinero si el cliente encuentra restos de aceite en el papel.

Pero la innovación no termina ahí. La compañía experimenta con versiones creativas como churros con queso, chocolate blanco y lima, demostrando que incluso los productos más tradicionales pueden encontrar nuevas formas de sorprender.

La gastronomía española mira al futuro sin renunciar a sus raíces

El Salón Gourmets 2026 deja una conclusión clara: la gastronomía española sigue evolucionando sin perder identidad. Desde la tortilla de patata hasta el aceite de oliva, pasando por el vino o los churros, los productores buscan nuevas experiencias, formatos y públicos sin renunciar al origen ni al territorio. Y quizá esa sea la gran tendencia gastronómica de este año: innovar sin olvidar de dónde venimos.

📲 El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo.