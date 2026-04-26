Exposiciones del centenario de la Bauhaus en Dessau: qué ver y cómo visitarlas

Arquitectura, historia y sostenibilidad

Las exposiciones del centenario de la Bauhaus han sido inauguradas en la ciudad alemana de Dessau, un enclave clave en la historia de esta escuela de arquitectura, arte y diseño fundada en 1919. En este contexto, Enrique Domínguez Uceta visitó la ciudad para conocer de primera mano una programación que repasa su legado y plantea nuevas vías para la construcción del futuro.

Tal y como explica el colaborador, “vi unas exposiciones verdaderamente espectaculares, que celebraban cien años de la instalación de la Bauhaus en Dessau”, destacando la relevancia de esta escuela que “cambió el mundo que nos rodea”, introduciendo una arquitectura sin adornos, con estructuras de hormigón armado, grandes superficies de vidrio y un enfoque centrado en la funcionalidad, la iluminación y la ventilación natural.

Este contenido forma parte del audio completo que se puede escuchar en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.

Enrique Domínguez Uceta

Dessau |

La ciudad de Dessau acogió la Bauhaus desde 1925, tras su traslado desde Weimar. Allí se construyó el emblemático edificio diseñado por Walter Gropius, que ha sobrevivido hasta hoy. En su interior se pueden visitar varias exposiciones centradas en los materiales que impulsaron la nueva arquitectura.

Según Domínguez Uceta, “en ese precioso edificio están tres exposiciones que explican la materialidad de la Bauhaus”, centradas en el uso del hormigón armado, el cristal y el metal. Estas muestras incluyen imágenes del proceso constructivo y del desarrollo de elementos innovadores como los muros cortina de vidrio o el mobiliario de tubo metálico, con ejemplos icónicos como la silla Barcelona.

Bauhaus
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Innovación y sostenibilidad en la Bauhaus contemporánea

Más allá de la revisión histórica, otra exposición plantea una mirada hacia el futuro de la construcción. “Es una exposición que mira a la construcción del futuro con un espíritu semejante al de la Bauhaus inicial”, explica el colaborador, centrada en la sostenibilidad y la reducción de la huella de CO2.

Entre las propuestas destacan investigaciones con microalgas para revestimientos que absorban CO2, el uso de lana de oveja en materiales de construcción o el desarrollo de nuevos compuestos como el hormigón geopolimérico y el NEWood, un material orgánico cultivado a partir de hongos y residuos.

Dessau
Dessau | Pexels - Vlado Paunovic - 1567547-27067176

Qué ver en Dessau: arquitectura y patrimonio

Dessau conserva numerosos edificios vinculados a la Bauhaus, como las casas de los Maestros, diseñadas por Gropius y habitadas por artistas como Paul Klee o Vasily Kandinsky. “Por supuesto, y más este año, con esas preciosas exposiciones”, afirma Domínguez Uceta al ser preguntado por la visita a la ciudad.

También destacan otros espacios como la Oficina de empleo, la Casa de metal o la colonia de viviendas de Törten, además del museo Bauhaus-Dessau, inaugurado en 2019. La ciudad, situada entre Berlín y Leipzig, cuenta con buenas conexiones ferroviarias y ofrece otros atractivos como los jardines de Dessau-Wörlitz y la ciclovía del río Elba.

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