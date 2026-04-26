Arquitectura, historia y sostenibilidad

La ciudad de Dessau acogió la Bauhaus desde 1925, tras su traslado desde Weimar. Allí se construyó el emblemático edificio diseñado por Walter Gropius, que ha sobrevivido hasta hoy. En su interior se pueden visitar varias exposiciones centradas en los materiales que impulsaron la nueva arquitectura.

Según Domínguez Uceta, “en ese precioso edificio están tres exposiciones que explican la materialidad de la Bauhaus”, centradas en el uso del hormigón armado, el cristal y el metal. Estas muestras incluyen imágenes del proceso constructivo y del desarrollo de elementos innovadores como los muros cortina de vidrio o el mobiliario de tubo metálico, con ejemplos icónicos como la silla Barcelona.

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Innovación y sostenibilidad en la Bauhaus contemporánea

Más allá de la revisión histórica, otra exposición plantea una mirada hacia el futuro de la construcción. “Es una exposición que mira a la construcción del futuro con un espíritu semejante al de la Bauhaus inicial”, explica el colaborador, centrada en la sostenibilidad y la reducción de la huella de CO2.

Entre las propuestas destacan investigaciones con microalgas para revestimientos que absorban CO2, el uso de lana de oveja en materiales de construcción o el desarrollo de nuevos compuestos como el hormigón geopolimérico y el NEWood, un material orgánico cultivado a partir de hongos y residuos.

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Qué ver en Dessau: arquitectura y patrimonio

Dessau conserva numerosos edificios vinculados a la Bauhaus, como las casas de los Maestros, diseñadas por Gropius y habitadas por artistas como Paul Klee o Vasily Kandinsky. “Por supuesto, y más este año, con esas preciosas exposiciones”, afirma Domínguez Uceta al ser preguntado por la visita a la ciudad.

También destacan otros espacios como la Oficina de empleo, la Casa de metal o la colonia de viviendas de Törten, además del museo Bauhaus-Dessau, inaugurado en 2019. La ciudad, situada entre Berlín y Leipzig, cuenta con buenas conexiones ferroviarias y ofrece otros atractivos como los jardines de Dessau-Wörlitz y la ciclovía del río Elba.