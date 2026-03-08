Los 10 mejores destinos internacionales de la ITB Berlín 2026: qué ver y por qué viajar este año

Una de las ideas fuerza de ITB 2026 ha sido reconciliar crecimiento con responsabilidad medioambiental y social. Expertos han debatido cómo hacer el turismo más sostenible sin sacrificar competitividad, con enfoques como turismo regenerativo, gestión de overtourism (sobreturismo) y prácticas verdes en alojamiento y movilidad.

Tecnología aplicada al viaje

La feria ha dado un gran impulso a Travel Tech:

su aplicación en la experiencia del viajero (desde la inspiración y comparación hasta la reserva) está redefiniendo la forma de viajar y reservar. Ecosistemas digitales y pagos inteligentes: soluciones más fluidas para pagos, reservas y servicios conectados.

soluciones más fluidas para pagos, reservas y servicios conectados. Nuevos formatos como “agentic commerce” que automatizan decisiones de compra basadas en preferencias del usuario.

Esto no es solo un debate teórico: las empresas tecnológicas y start-ups españolas participantes, agrupadas en iniciativas como Spain Travel Tech (ICEX), buscan exportar soluciones punteras y conectar con mercados europeos a través del networking de ITB.

La ITB 2026 también puso el foco en las experiencias culturales, el turismo activo, el slow travel (viaje pausado) y la inclusión de segmentos específicos como el turismo LGBTQ+, fomentando productos respetuosos con comunidades y ecosistemas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la feria turística ITB. | CAIB

España, presente en la ITB

Muchos destinos españoles están aprovechando la ITB para reforzar su proyección internacional, especialmente en mercados clave como el alemán:

ha acudido a la ITB para situar la cultura y la artesanía como pilares clave de su modelo turístico Rincón de la Victoria presentó su campaña “Más allá del verano” para posicionarse como destino activo todo el año, destacando cuevas prehistóricas, patrimonio romano y naturaleza mediterránea.

presentó su campaña “Más allá del verano” para posicionarse como destino activo todo el año, destacando cuevas prehistóricas, patrimonio romano y naturaleza mediterránea. Torremolinos lanzó una estrategia urbana con impacto promocional en Berlín para mostrar su oferta de sol y playa, gastronomía y turismo familiar.

lanzó una estrategia urbana con impacto promocional en Berlín para mostrar su oferta de sol y playa, gastronomía y turismo familiar. Maspalomas (Gran Canaria) ha apostado por una campaña digital masiva, vinculando su clima cálido de invierno con experiencias culturales locales.

ha apostado por una campaña digital masiva, vinculando su clima cálido de invierno con experiencias culturales locales. Marbella centró su presencia en turismo de golf, lujo, sostenible y MICE (reuniones y eventos), con especial atención al mercado alemán.

centró su presencia en turismo de golf, lujo, sostenible y MICE (reuniones y eventos), con especial atención al mercado alemán. La Costa del Sol destacó su inversión promocional para consolidar el mercado alemán, responsable de un importante gasto y largas estancias.

Imagen de archivo del aeropuerto de Málaga. | EFE/Jorge Zapata.

Los mejores destinos para 2026