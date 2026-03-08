NUEVAS IDEAS

Los 10 mejores destinos internacionales de la ITB Berlín 2026: qué ver y por qué viajar este año

La ITB Berlín 2026, que celebra sus 60 años como la feria de turismo más importante del mundo, reunió del 3 al 5 de marzo de 2026 a casi 6.000 expositores de más de 160 países en el recinto Messe Berlin, consolidándose otra vez como plataforma clave para entender el turismo del presente y del futuro. Allí estuvo 'Gente viajera', el programa de viajes de Onda Cero, que dirige Carles Lamelo. Esta edición no sólo sirvió como escaparate de destinos y operadores, sino como foro global de diálogo profesional, con más de 400 ponentes internacionales y 200 sesiones divididas en 17 ejes temáticos, bajo el lema “Leading Tourism into Balance” (“Liderando el turismo hacia el equilibrio”).

Una de las ideas fuerza de ITB 2026 ha sido reconciliar crecimiento con responsabilidad medioambiental y social. Expertos han debatido cómo hacer el turismo más sostenible sin sacrificar competitividad, con enfoques como turismo regenerativo, gestión de overtourism (sobreturismo) y prácticas verdes en alojamiento y movilidad.

Tecnología aplicada al viaje

La feria ha dado un gran impulso a Travel Tech:

  • Inteligencia Artificial (IA): su aplicación en la experiencia del viajero (desde la inspiración y comparación hasta la reserva) está redefiniendo la forma de viajar y reservar.
  • Ecosistemas digitales y pagos inteligentes: soluciones más fluidas para pagos, reservas y servicios conectados.
  • Nuevos formatos como “agentic commerce” que automatizan decisiones de compra basadas en preferencias del usuario.

Esto no es solo un debate teórico: las empresas tecnológicas y start-ups españolas participantes, agrupadas en iniciativas como Spain Travel Tech (ICEX), buscan exportar soluciones punteras y conectar con mercados europeos a través del networking de ITB.

La ITB 2026 también puso el foco en las experiencias culturales, el turismo activo, el slow travel (viaje pausado) y la inclusión de segmentos específicos como el turismo LGBTQ+, fomentando productos respetuosos con comunidades y ecosistemas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la feria turística ITB.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la feria turística ITB. | CAIB

España, presente en la ITB

Muchos destinos españoles están aprovechando la ITB para reforzar su proyección internacional, especialmente en mercados clave como el alemán:

  • Baleares ha acudido a la ITB para situar la cultura y la artesanía como pilares clave de su modelo turístico
  • Rincón de la Victoria presentó su campaña “Más allá del verano” para posicionarse como destino activo todo el año, destacando cuevas prehistóricas, patrimonio romano y naturaleza mediterránea.
  • Torremolinos lanzó una estrategia urbana con impacto promocional en Berlín para mostrar su oferta de sol y playa, gastronomía y turismo familiar.
  • Maspalomas (Gran Canaria) ha apostado por una campaña digital masiva, vinculando su clima cálido de invierno con experiencias culturales locales.
  • Marbella centró su presencia en turismo de golf, lujo, sostenible y MICE (reuniones y eventos), con especial atención al mercado alemán.
  • La Costa del Sol destacó su inversión promocional para consolidar el mercado alemán, responsable de un importante gasto y largas estancias.

Imagen de archivo del aeropuerto de Málaga.
Imagen de archivo del aeropuerto de Málaga. | EFE/Jorge Zapata.

Los mejores destinos para 2026

  • Angola: País anfitrión de la ITB 2026, combina naturaleza salvaje y cultura africana con joyas como las cataratas de Kalandula, playas vírgenes en el Atlántico y parques naturales aún poco explorados, ideales para un viaje diferente y auténtico.
  • Italia: Un clásico que nunca falla; desde la Roma monumental y la Florencia renacentista hasta los paisajes de la Toscana o los canales de Venecia, ofrece arte, historia y una de las mejores gastronomías del mundo.
  • Tailandia: Perfecta para quienes buscan exotismo asequible, mezcla templos budistas y palacios en Bangkok, playas tropicales en Phuket o Krabi y experiencias culturales en Chiang Mai.
  • Egipto: Destino imprescindible para amantes de la historia, con las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes y cruceros por el Nilo que recorren templos milenarios en Luxor y Asuán.
  • Turquía: Puente entre Europa y Asia, destaca por Estambul y sus mezquitas, los paisajes únicos de Capadocia en globo y las playas del Egeo y la Riviera Turca.
  • Canadá: Naturaleza en estado puro con los parques nacionales de Banff y Jasper, lagos glaciares, fauna salvaje y ciudades cosmopolitas como Toronto o Montreal.
  • Estados Unidos: Ideal para grandes viajes, con iconos naturales como el Gran Cañón o Yellowstone y ciudades vibrantes como Nueva York, Miami o San Francisco.
  • Japón: Tradición y vanguardia en equilibrio, desde los templos de Kioto y los cerezos en flor hasta la tecnología y la cultura pop de Tokio, además de una gastronomía única.
  • Maldivas: Referente mundial en turismo de lujo y bienestar, con resorts sobre el agua, arrecifes de coral para buceo y playas de arena blanca en pleno océano Índico.
  • Arabia Saudí: Destino emergente que se abre al turismo internacional con enclaves arqueológicos como AlUla, desiertos espectaculares y proyectos futuristas como NEOM.
