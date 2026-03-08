Los 10 mejores destinos internacionales de la ITB Berlín 2026: qué ver y por qué viajar este año

Una de las ideas fuerza de ITB 2026 ha sido reconciliar crecimiento con responsabilidad medioambiental y social. Expertos han debatido cómo hacer el turismo más sostenible sin sacrificar competitividad, con enfoques como turismo regenerativo, gestión de overtourism (sobreturismo) y prácticas verdes en alojamiento y movilidad.
Tecnología aplicada al viaje
La feria ha dado un gran impulso a Travel Tech:
- Inteligencia Artificial (IA): su aplicación en la experiencia del viajero (desde la inspiración y comparación hasta la reserva) está redefiniendo la forma de viajar y reservar.
- Ecosistemas digitales y pagos inteligentes: soluciones más fluidas para pagos, reservas y servicios conectados.
- Nuevos formatos como “agentic commerce” que automatizan decisiones de compra basadas en preferencias del usuario.
Esto no es solo un debate teórico: las empresas tecnológicas y start-ups españolas participantes, agrupadas en iniciativas como Spain Travel Tech (ICEX), buscan exportar soluciones punteras y conectar con mercados europeos a través del networking de ITB.
La ITB 2026 también puso el foco en las experiencias culturales, el turismo activo, el slow travel (viaje pausado) y la inclusión de segmentos específicos como el turismo LGBTQ+, fomentando productos respetuosos con comunidades y ecosistemas.
España, presente en la ITB
Muchos destinos españoles están aprovechando la ITB para reforzar su proyección internacional, especialmente en mercados clave como el alemán:
- Baleares ha acudido a la ITB para situar la cultura y la artesanía como pilares clave de su modelo turístico
- Rincón de la Victoria presentó su campaña “Más allá del verano” para posicionarse como destino activo todo el año, destacando cuevas prehistóricas, patrimonio romano y naturaleza mediterránea.
- Torremolinos lanzó una estrategia urbana con impacto promocional en Berlín para mostrar su oferta de sol y playa, gastronomía y turismo familiar.
- Maspalomas (Gran Canaria) ha apostado por una campaña digital masiva, vinculando su clima cálido de invierno con experiencias culturales locales.
- Marbella centró su presencia en turismo de golf, lujo, sostenible y MICE (reuniones y eventos), con especial atención al mercado alemán.
- La Costa del Sol destacó su inversión promocional para consolidar el mercado alemán, responsable de un importante gasto y largas estancias.
Los mejores destinos para 2026
- Angola: País anfitrión de la ITB 2026, combina naturaleza salvaje y cultura africana con joyas como las cataratas de Kalandula, playas vírgenes en el Atlántico y parques naturales aún poco explorados, ideales para un viaje diferente y auténtico.
- Italia: Un clásico que nunca falla; desde la Roma monumental y la Florencia renacentista hasta los paisajes de la Toscana o los canales de Venecia, ofrece arte, historia y una de las mejores gastronomías del mundo.
- Tailandia: Perfecta para quienes buscan exotismo asequible, mezcla templos budistas y palacios en Bangkok, playas tropicales en Phuket o Krabi y experiencias culturales en Chiang Mai.
- Egipto: Destino imprescindible para amantes de la historia, con las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes y cruceros por el Nilo que recorren templos milenarios en Luxor y Asuán.
- Turquía: Puente entre Europa y Asia, destaca por Estambul y sus mezquitas, los paisajes únicos de Capadocia en globo y las playas del Egeo y la Riviera Turca.
- Canadá: Naturaleza en estado puro con los parques nacionales de Banff y Jasper, lagos glaciares, fauna salvaje y ciudades cosmopolitas como Toronto o Montreal.
- Estados Unidos: Ideal para grandes viajes, con iconos naturales como el Gran Cañón o Yellowstone y ciudades vibrantes como Nueva York, Miami o San Francisco.
- Japón: Tradición y vanguardia en equilibrio, desde los templos de Kioto y los cerezos en flor hasta la tecnología y la cultura pop de Tokio, además de una gastronomía única.
- Maldivas: Referente mundial en turismo de lujo y bienestar, con resorts sobre el agua, arrecifes de coral para buceo y playas de arena blanca en pleno océano Índico.
- Arabia Saudí: Destino emergente que se abre al turismo internacional con enclaves arqueológicos como AlUla, desiertos espectaculares y proyectos futuristas como NEOM.