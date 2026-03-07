Roquetas de Mar, de tierras áridas a destino turístico del Mediterráneo

“He venido a Roquetas de Mar en varias ocasiones, pero para quienes no hayan estado antes aquí o haga cierto tiempo que no han venido van a descubrir un lugar que ha cambiado mucho en los últimos años”. Hay que subrayar la importancia del entorno natural y del clima: “Estoy encantado, como siempre, con la luz maravillosa que llega desde el Mediterráneo, blanca, intensa, que ilumina las montañas de la Sierra de Gádor que Roquetas tiene a su espalda y llega casi hasta el mar”. La localidad cuenta con 15 kilómetros de costa y unas 3.000 horas de sol al año, factores que han impulsado el turismo. Hoy es una de las zonas turísticas con más camas hoteleras en Almería.

Imagen aérea de Roquetas de Mar | Roquetas de Mar

Naturaleza protegida y humedales del litoral

Junto a la ciudad se encuentra el espacio protegido del Paraje Natural Punta Entinas‑Sabinar. “Las marismas forman un espacio natural protegido donde están esas láminas de agua de las Salinas en las que se refugia muchísima fauna, sobre todo aves”. Además, esta zona cuenta con una playa "estupenda para bañarse sin ver construcciones y casi en solitario”.

Los tomates, un manjar de la huerta roquetera | Pexels

De tierras áridas a potencia agrícola

El desarrollo agrícola moderno forma parte esencial de la historia reciente del municipio. “La repoblación y desarrollo de la zona después de la Guerra Civil española, en los años cincuenta, cuando se dieron estas tierras áridas a los colonos, se desarrollaron los cultivos enarenados y surgieron los primeros invernaderos”. Este proceso transformó profundamente el paisaje y la economía local, convirtiendo la agricultura en la principal fuente de riqueza de la zona.

Faro de Roquetas de Mar | Unsplash

Cultura, patrimonio y equipamientos

El patrimonio cultural también forma parte del atractivo de Roquetas. Uno de los símbolos del municipio es el Castillo de Santa Ana, reconstruido a partir de restos históricos. Es un castillo "renacido desde las fuentes de la memoria que son los archivos” y que hoy funciona como centro cultural y mirador sobre la costa y la Bahía de Almería. La ciudad cuenta además con infraestructuras culturales destacadas como el Auditorio Teatro de Roquetas de Mar, con capacidad para 1.400 espectadores y que es “una mezcla del Guggenheim de Nueva York y del de Bilbao, con un revestimiento de planchas de acero y una caja escénica formidable”. A estos espacios se suman puertos deportivos, museos, centros culturales y equipamientos deportivos que reflejan el crecimiento de la ciudad.

