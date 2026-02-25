Fátima Agra impulsa viajes a Egipto y defiende proteger el Templo de Debod

Fátima Agra, egiptóloga especialista en protección del patrimonio egipcio, inició el año pasado una nueva etapa guiando viajes culturales al país de los faraones. “La experiencia está siendo muy buena”, afirmó, tras haber dirigido ya dos expediciones.

Sobre su próximo viaje, previsto para abril, explicó: “Ahora en abril repito, me llevo otro grupo a Egipto a enseñarle todas esas maravillas que se pueden encontrar allí”. Además, advirtió de que “quedan plazas, pero poquitas ya, así que si queda alguien pensándoselo, tiene que darse un poco de prisa”.

El itinerario incluye el Egipto clásico, con visitas al Valle de los Reyes, las pirámides de Giza o la Esfinge, además de otros enclaves menos conocidos.

Lago Nasser y campaña de rescate de la Unesco

Agra avanzó que próximamente anunciará fechas para un viaje centrado en el lago Nasser, zona vinculada a la campaña de rescate de monumentos impulsada por la Unesco en los años 60 tras la subida de las aguas del Nilo.

“El viaje va a estar enfocado sobre todo en los monumentos que están subidos en las orillas, que fueron rescatados de quedarse bajo las aguas para siempre”, explicó. Se trata de un territorio relacionado con su propia especialización académica.

También mostró interés en ampliar rutas hacia el oasis de Siwa y Alejandría, destinos menos frecuentados por quienes ya han visitado Egipto en otras ocasiones.

Templo de Debod | Madrid

El Templo de Debod y su conservación en Madrid

Durante la entrevista, Fátima Agra abordó el estado del Templo de Debod, donado a España hace 51 años en agradecimiento por la ayuda en el salvamento de los templos de Nubia.

Recordó que el templo originalmente contaba con tres pilonos y no dos: “Tenemos que imaginarnos que había un tercero cuando lo visitemos”, señaló, al explicar que el tercero se perdió por terremotos y por el deterioro causado por las crecidas del Nilo antes de su traslado.

Sobre la posibilidad de cubrir el templo para protegerlo, fue clara: “Ese material no está pensado para estar en una ciudad como Madrid y en un país como el nuestro, pues con este clima tan distinto al de Egipto”. Añadió que la piedra arenisca egipcia con la que está construido sufre por las diferencias climáticas, la contaminación y las vibraciones del entorno urbano.

La entrevista completa puede consultarse en el audio íntegro disponible en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.